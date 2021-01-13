«Реал» может приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Мбаппе

Мадридский «Реал» может приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» планирует заработать на продажах собственных игроков около €150 млн и потратить их на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.