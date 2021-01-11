Игрок «Зенита» Ловрен скатился с горки на санках
Андрей Черников
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Петербургский «Зенит» показал в Twitter, как защитник команды Деян Ловрен проводит свой зимний отпуск.
На видео защитник скатился с горки на санках.
«Зимние забавы от Деяна Ловрена», — подписала ролик пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее Андрей Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов.
Зимние забавы от Деяна Ловрена �� @Dejan06Lovren pic.twitter.com/1opNuuwC2k— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 11, 2021