Игрок «Зенита» Ловрен скатился с горки на санках

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Петербургский «Зенит» показал в Twitter, как защитник команды Деян Ловрен проводит свой зимний отпуск.

На видео защитник скатился с горки на санках.

«Зимние забавы от Деяна Ловрена», — подписала ролик пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее Андрей Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов.