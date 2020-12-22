Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, почему несмотря на удачные игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербуржцы снова провалились на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что в нынешней еврокампании сине-бело-голубые заняли последнее место в своем квартете, набрав в шести матчах одно очко.

«В ЛЧ соперники более мастеровитые. Если посмотреть на игру против «Спартака» (3:1), то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь. На него проходили диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в ЛЧ, то там все так просто не получится.

К тому же у «Зенита» наложились травмы, истории с COVID-19, не всегда полный состав. Было тяжело, «Зенит» больше всех сыграл и больше всех слетал. Вот только это все вдогонку. Команде необходимо показывать другой уровень самоотдачи, удержания мяча — в РПЛ ее не заставляют этого делать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

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