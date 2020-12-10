Тихонов резко отреагировал на новость о том, что Губерниева наградили орденом Невского

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что комментатора Дмитрия Губерниева наградили орденом Александра Невского, передает Sport24 .

«На всех сайтах плюются в комментариях, что Губерниева наградили орденом Александра Невского. Это кошмар какой-то. Если бы мне дали Невского, то я бы отказался. Я бы не позволил себе такого», — сказал Тихонов.

Напомним, Губерниев получил орден 9 декабря.



Ранее Губерниеву вручили орден Александра Невского.