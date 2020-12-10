Тихонов резко отреагировал на новость о том, что Губерниева наградили орденом Невского
Андрей Черников
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что комментатора Дмитрия Губерниева наградили орденом Александра Невского, передает Sport24 .
«На всех сайтах плюются в комментариях, что Губерниева наградили орденом Александра Невского. Это кошмар какой-то. Если бы мне дали Невского, то я бы отказался. Я бы не позволил себе такого», — сказал Тихонов.
Напомним, Губерниев получил орден 9 декабря.
Ранее Губерниеву вручили орден Александра Невского.