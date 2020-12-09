Губерниеву вручили орден Александра Невского
Антон Борисов
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Комментатору Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского.
Об этом журналист сообщил в Telegram-канале, опубликовав фотографии с наградой.
«Орден Александра Невского! Служу России!» — подписал снимки телеведущий.
Орденом Александра Невского награждаются граждане России за личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.
Ранее Губерниев прокомментировал результат матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».