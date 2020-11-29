Биатлонистка Куклина прокомментировала свое выступление в спринте

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии, передает «Матч ТВ».

Напомним, россиянка заняла 44-е место.

«Первые старты мне всегда даются тяжело. Потом с каждой гонкой набираю форму. Сейчас аналогичная ситуация, не переживаю за результат. Кондиции обязательно наберу», — сказала Куклина.



Ранее россиянки не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ по биатлону.