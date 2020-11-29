Майк Тайсон превзошел Роя Джонса по количеству значимых ударов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон превзошел по количеству значимых ударов экс-обладателя титулов в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего, сообщает CompuBox в Twitter.

Поединок, прошедший в Калифорнии, продлился все восемь раундов по две минуты и завершился вничью. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию вечера.

Тайсон нанес 67 значимых ударов против 37 у соперника. При этом Джонс превзошел оппонента по общим ударам — 236-193.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт остался впечатлен формой Тайсона.