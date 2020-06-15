Экс-футболист «Спартака» Гаврилов прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает «СЭ».

Напомним, Ефремов был пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«К сожалению, Михаил не в первый раз, выпив, садился за руль.Кто-то должен был его остановить и посадить в такси или воспользоваться услугой «трезвый водитель». Теперь он будет отвечать по закону и не сможет вернуться к творчеству. Писали, что ему грозит до семи лет заключения, а теперь максимальный срок вырос до 12 лет. Михаил — наш любимый актер, но его действия оправдать невозможно, при этом ему сейчас устроили публичный суд на телевидении и в СМИ», — сказал Гаврилов.

Ранее футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился своим мнением о том, как нужно наказать Ефремова.