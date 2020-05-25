Тренер бойца ММА Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства

Российский тренер по MMA Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, сообщает Sports.ru.

Подробности задержания пока не раскрываются.

Осия работает с известным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым больше десяти лет. По его руководством спортсмен выигрывал чемпионат России по боевому самбо (2011) и чемпионат мира (2012). В 2012-м Исмаилов стал первым чемпионом России по смешанным единоборствам.

Ранее сообщалось, что задержанного за избиение экс-жены теннисиста Басилашвили выпустили под залог.