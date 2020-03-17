Экс-президент «Реала» заразился коронавирусом и находится в реанимации

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Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс заразился коронавирусом, сообщает Marca.

По информации издания, 76-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 81 тысяча выздоровели. Общее число заболевших превысило 194 тысячи.

Ранее сообщалось, что владелец клуба «Лудогорец» сдал положительный тест на коронавирус.