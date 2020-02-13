РФС может продлить контракт с тренером сборной России Черчесовым

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Российский футбольный союз (РФС) может в ближайшее время продлить контракт с главным тренером отечественной сборной Станиславом Черчесовым, передает Sport24.

Напомним, что нынешний контракт наставника действует до лета 2022 года. Чтобы Черчесов мог руководить сборной на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года, его контракт с РФС должен быть продлен до января 2023 года.

«Возможно, что продлим контракт в ближайшее время», — сообщил президент РФС Александр Дюков.

Под руководством Черчесова сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, а также завоевала путевку на Евро-2020.

Ранее Черчесов поприсутствовал на тренировке московского «Спартака» в Катаре.