РФС может продлить контракт с тренером сборной России Черчесовым
close
Российский футбольный союз (РФС) может в ближайшее время продлить контракт с главным тренером отечественной сборной Станиславом Черчесовым, передает Sport24.
Напомним, что нынешний контракт наставника действует до лета 2022 года. Чтобы Черчесов мог руководить сборной на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года, его контракт с РФС должен быть продлен до января 2023 года.
«Возможно, что продлим контракт в ближайшее время», — сообщил президент РФС Александр Дюков.
Под руководством Черчесова сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, а также завоевала путевку на Евро-2020.
Ранее Черчесов поприсутствовал на тренировке московского «Спартака» в Катаре.