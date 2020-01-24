Видео короткой программы Косторной появилось в сети

<img src="//img.gazeta.ru/files3/74/12927074/RIAN_6144195.HR-pic905-895x505-87185.jpg">

Видео короткой программы российской фигуристки Алены Косторной на чемпионате Европы в австрийском Граце опубликовано на официальном сайте Первого канала.

Спортсменка за свое выступление получила 84,92 балла. Она лидирует после короткой программы. Второе место занимает ее соотечественница Анна Щербакова (77,95), на третьем месте идет еще одна представительница России Александра Трусова (74,95). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Произвольные прокаты спортсменки представят 25 января.

Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выступлении учениц тренера Этери Тутберидзе.