В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о помощи российским атлетам

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев поделился мнением относительно громкого заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Глава соседнего государства подчеркнул, что Минск готов помощь «чистым» атлетам из России на предстоящей Олимпиаде-2020, и это будет «красивая страница» в отношениях Белоруссии и России.

«Хотелось бы поблагодарить президента братской Белоруссии за готовность помочь, когда со стороны Запада идет атака на отечественных атлетов.

Однако если подразумевается выступление наших спортсменов под флагом Белоруссии, то, получается, что им нужно будет получать белорусское гражданство. Не уверен, что много наших атлетов смогут на это пойти. Но если Александр Григорьевич имел в виду выступление под флагом Союзного государства, то надо понимать, что пока у Союзного государства такого флага нет. Непонятно, как технически создать эту идею... Но, я не сомневаюсь, что это была бы сильнейшая команда-лидер на зимней и летней Играх», — порассуждал Свищев.

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