Роднина заявила о неправильной работе федераций со спортсменами

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила о том, что федерации России неправильно работают со своими спортсменами, передает РИА «Новости».

Роднина отметила, что федерации обязаны наказывать спортсменов, трижды не явившихся на допинг-тесты. Стоит отметить, что пропуск трех тестов автоматически означает дисквалификацию атлета.

«Понимаете, если ты трижды не явился, то автоматически тебя отстранят на полтора года. А мы за его подготовку заплатили деньги. Оплачивали работу тренера, инвентарь и все остальное», — заявила она.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию на четыре года от международных соревнований.

Ранее почетный президент ОКР назвал виновного в отстранении России.