РУСАДА не согласна с решением WADA о смягчении наказания за наркотики

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выразило свое недовольство решением Всемирной антидопинговой организации (WADA) о смягчении наказания за употребление кокаина до трех или одного месяца, в зависимости от различных факторов. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам заместителя генерального директора организации Маргариты Пахноцкой, употребление кокаина вряд ли способствует укреплению здоровья спортсменов, поэтому можно сделать вывод о нежелании WADA заботиться о физическом состоянии спортсменов.

Напомним, что решение вступит в силу с 2021 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об исторической серии побед, которая после успеха над Боснией и Герцеговиной достигла уже десяти матчей.