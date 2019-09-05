Панарин не уверен, что будет ходить на ужины вместе с Овечкиным

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не уверен в том, что еще встретится с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-экспресс».

Форварда смущают их разные политические взгляды.

Недавно Панарин дал интервью, в котором подверг критике действующую российскую власть, в то время как Овечкин считает по-другому. Например, в 2018 году он вошел в Putin Team.

«Не то чтобы мы с Александром на связи (смеется). Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю — будем ли. Я видел его высказывания. Он тоже молодец, нейтрально все достаточно сказал. У него есть свое мнение», — сказал форвард «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Панарин не считает предательством свой переезд в США.