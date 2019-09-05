Панарин не считает предательством свой переезд в США

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что может остаться в США по окончании карьеры, передает «Спорт-экспресс».

Недавно форвард дал противоречивое интервью о российской власти.

«После того интервью люди подходили, выражали респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слезы. Остальные пять — заблуждаются. Вообще, про хоккей почти не спрашивают, только говорят, что я красава.

Никаких целей у меня нет. Лишь благодарен судьбе, что могу высказать мнение. Просто я семь лет в Америке играть буду с хорошей зарплатой, у меня нет зависимости от системы.

Когда кто-то спрашивает, боюсь ли я... А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают.

Пока однозначного ответа нет. Но велик шанс, что я останусь жить в Штатах», — рассказал хоккеист.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о пожелавшем ему смерти журналисте.