Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
Игрок вызван в расположение сборной для подготовки к отбору на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Квалификационный раунд начнется в Колумбии в начале 2020 года.
Понсе стал игроком московского «Спартака» в это летнее трансферное окно. Он перешел в российский клуб из итальянской «Ромы».