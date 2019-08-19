Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.

Игрок вызван в расположение сборной для подготовки к отбору на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Квалификационный раунд начнется в Колумбии в начале 2020 года.

Понсе стал игроком московского «Спартака» в это летнее трансферное окно. Он перешел в российский клуб из итальянской «Ромы».

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