Медведев прокомментировал свою победу в Цинциннати

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Российский теннисист Даниил Медведев в эфире телеканала Eurosport прокомментировал свою победу над турнире в Цинциннати.

В финале турнира россиянин обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

«Бесился после того, как упустил преимущество в первом сете при счете 4:1. Было разочарование. С Давидом вообще тяжело бороться, он играет волнами — 3-4 гейма хорошо проводит, а потом может отдать. Потом включает какую-то пятую передачу и резко добавляет. Важно пережидать эти вспышки и ловить его.

На счете 5:3 тело почувствовало, что это конец турнира. Начало сводить все тело впервые за эти три недели. Хорошо, что сумел дожать Гоффена при счете 5:4 и 15:40», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев победил на турнире серии «Мастерс» впервые в карьере.