Серена Уильямс сравнила себя с «испуганным зверем» после финала Уимблдона
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Американская теннисистка Серена Уильямс подвела итоги финального матча Уимблдона.
В решающей встрече семикратная победительница турнира проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп.
«Она играла как сумасшедшая! Поздравляю Симону. Я вела себя, как испуганный зверь. Когда кто-то так играет, остается только снять шляпу в знак уважения», — заявила Уильямс на корте.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу румынки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира.