Серена Уильямс сравнила себя с «испуганным зверем» после финала Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс подвела итоги финального матча Уимблдона.

В решающей встрече семикратная победительница турнира проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп.

«Она играла как сумасшедшая! Поздравляю Симону. Я вела себя, как испуганный зверь. Когда кто-то так играет, остается только снять шляпу в знак уважения», — заявила Уильямс на корте.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу румынки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира.