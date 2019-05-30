Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

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Клубный автобус английского «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано». Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере.

О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса. После этого автобус направился в сторону отеля.

Мадридский стадион станет местом проведения финала Лиги чемпионов между двумя английскими командами — «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Встреча пройдет 1 июня в 22:00 по московскому времени.

За свою историю «красные» смогли 18 раз выиграть в чемпионате Англии, семь раз завоевать Кубок страны и 8 — Кубок лиги.

«Ливерпуль» является 15-кратным обладателем Суперкубка Англии и трёхкратным обладателем Суперкубка и Кубка УЕФА.

Английский клуб пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее фанаты испортили машину девушки вратаря «Ливерпуля».