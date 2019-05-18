Дела команды Хабиба о драке на турнире UFC будут пересмотрены
Атлетическая комиссия штата Невада на будущей неделе повторно изучит дела об отстранении Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает «Советский спорт».
Информацию разместил ESPN.
Спортивный орган дисквалифицировал Тухугова и Абубакара Нурмагомедова на 12 месяцев и назначил штраф в размере $25 тысяч после драки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229, на котором боролись российский чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион ирландец Конор Макгрегор.
Причиной наказания стало неспортивное поведение после боя. Напомним, Нурмагомедов одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
Ранее Макгрегор сделал неоценимый подарок для бездомных ирландцев.