Дела команды Хабиба о драке на турнире UFC будут пересмотрены

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Атлетическая комиссия штата Невада на будущей неделе повторно изучит дела об отстранении Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает «Советский спорт».

Информацию разместил ESPN.

Спортивный орган дисквалифицировал Тухугова и Абубакара Нурмагомедова на 12 месяцев и назначил штраф в размере $25 тысяч после драки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229, на котором боролись российский чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион ирландец Конор Макгрегор.

Причиной наказания стало неспортивное поведение после боя. Напомним, Нурмагомедов одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Ранее Макгрегор сделал неоценимый подарок для бездомных ирландцев.