UFC объявил имя ближайшего соперника Фергюсона
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон проведет поединок против соотечественника Дональда Серроне, передает «Советский спорт».
Как сообщается на официальной странице клуба в инстаграме. Поединок пройдет в Чикаго 8 апреля на турнире UFC 238.
Последний бой Фергюсон провел осенью 2018 года. Тогда он победил американского бойца Энтони Петтиса техническим нокаутом.
Бывшего временного чемпиона UFC отстранили от боев из-за семейных проблем. Тогда его супруга объявила, что у спортсмена есть серьезные психологические проблемы.
Ранее Фергюсон намекнул на возвращение после встречи с главой UFC.