UFC объявил имя ближайшего соперника Фергюсона

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон проведет поединок против соотечественника Дональда Серроне, передает «Советский спорт».

Как сообщается на официальной странице клуба в инстаграме. Поединок пройдет в Чикаго 8 апреля на турнире UFC 238.

Последний бой Фергюсон провел осенью 2018 года. Тогда он победил американского бойца Энтони Петтиса техническим нокаутом.

Бывшего временного чемпиона UFC отстранили от боев из-за семейных проблем. Тогда его супруга объявила, что у спортсмена есть серьезные психологические проблемы.

Ранее Фергюсон намекнул на возвращение после встречи с главой UFC.