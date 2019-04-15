Лукашенко поделился ожиданиями от Европейских игр

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12147487/RIAN_5764850.HR-pic905-895x505-79688.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился ожиданиями от II Европейских игр, которые пройдут в Минске.

«К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу.

Реклама

Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что сын главы государства получил должность в Национальном олимпийском комитете Белоруссии.