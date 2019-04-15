Лукашенко поделился ожиданиями от Европейских игр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился ожиданиями от II Европейских игр, которые пройдут в Минске.
«К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу.
Реклама
Это битва, если хотите — война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что сын главы государства получил должность в Национальном олимпийском комитете Белоруссии.