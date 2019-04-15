Сын Лукашенко получил должность в Национальном олимпийском комитете

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Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор стал исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), передает Белта.

Отмечается, что Лукашенко будет заниматься вопросами международного сотрудничества и подготовкой к II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа — США.

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Сам глава государства является президентом НОК Белоруссии.

II Европейские игры 2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Всего будет разыграно 199 комплектов наград.

Ранее Лукашенко пригрозил минскому «Динамо» тюрьмой за плохую игру.