Сын Лукашенко получил должность в Национальном олимпийском комитете
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор стал исполняющим обязанности первого вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), передает Белта.
Отмечается, что Лукашенко будет заниматься вопросами международного сотрудничества и подготовкой к II Европейским играм и легкоатлетическому матчу Европа — США.
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Сам глава государства является президентом НОК Белоруссии.
II Европейские игры 2019 пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Всего будет разыграно 199 комплектов наград.
Ранее Лукашенко пригрозил минскому «Динамо» тюрьмой за плохую игру.