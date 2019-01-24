Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ в Минске

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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске завершилось выступление мужчин-одиночников в короткой программой, сообщает «Советский спорт».

Первым стал российский фигурист Михаил Коляда, безошибочно откатавший свой номер. От судей россиянин получил 100,49 балла. Вторым стал соотечественник Коляды Александр Самарин (91,97), а замкнул тройку лучших испанец Хавьер Фернандес (91,64).

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Еще один россиянин Максим Ковтун стал пятым (81,70).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у мужчин.

Ранее сообщалось, что Ковтун подвел итог короткой программы на ЧЕ в Минске.

Фигурное катание. ЧЕ-2019. Короткая программа, мужчины

1. Михаил Коляда (Россия) — 100,79

2. Александр Самарин (Россия) — 91,97

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 91,84

4. Кевин Аймоз (Франция) — 88,02

5. Максим Ковтун (Россия) — 87,70