Коляда выиграл короткую программу на ЧЕ в Минске
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске завершилось выступление мужчин-одиночников в короткой программой, сообщает «Советский спорт».
Первым стал российский фигурист Михаил Коляда, безошибочно откатавший свой номер. От судей россиянин получил 100,49 балла. Вторым стал соотечественник Коляды Александр Самарин (91,97), а замкнул тройку лучших испанец Хавьер Фернандес (91,64).
Еще один россиянин Максим Ковтун стал пятым (81,70).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у мужчин.
Ранее сообщалось, что Ковтун подвел итог короткой программы на ЧЕ в Минске.
Фигурное катание. ЧЕ-2019. Короткая программа, мужчины
1. Михаил Коляда (Россия) — 100,79
2. Александр Самарин (Россия) — 91,97
3. Хавьер Фернандес (Испания) — 91,84
4. Кевин Аймоз (Франция) — 88,02
5. Максим Ковтун (Россия) — 87,70