Нереализованный пенальти Роналду не помешал «Ювентусу» одолеть «Кьево»

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Туринский «Ювентус» одолел «Кьево» в матче 20-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Дуглас Коста, Эмре Джан, Даниэле Ругани. Знаменитый нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

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На данный момент туринский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А, в то время как «Кьево» находится на последнем месте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар сравнил себя с Роналду и форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

Италия. Серия А. 20-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Кьево» (Кьево) — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Коста, 13; 2:0 — Джан, 45; 3:0 — Ругани, 84.