Российский боец MMA устроил погром в банке

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев устроил дебош в отделении одного из московских банков, сообщает «РЕН ТВ».

Как стало известно, инцидент произошел в районе Кузнецкого моста. Отмечается, что спортсмен по необъяснимым причинам стал разбивать банкоматы и стены, после чего покинул банк в «неадекватном состоянии».

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Дузаев провел в MMA три поединка, в которых одержал одну победу и дважды проиграл. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.

Ранее сообщалось, что боец MMA избил пожилую пару.