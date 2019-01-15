Российский боец MMA устроил погром в банке
Российский боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев устроил дебош в отделении одного из московских банков, сообщает «РЕН ТВ».
Как стало известно, инцидент произошел в районе Кузнецкого моста. Отмечается, что спортсмен по необъяснимым причинам стал разбивать банкоматы и стены, после чего покинул банк в «неадекватном состоянии».
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Дузаев провел в MMA три поединка, в которых одержал одну победу и дважды проиграл. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.
Ранее сообщалось, что боец MMA избил пожилую пару.