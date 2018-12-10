«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»
Московский «Спартак» прибыл в Испании, где сыграет против «Вильярреала» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени.
Красно-белым необходима победа над соперниками, чтобы выйти в плей-офф турнира.
Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча против «Анжи» (3:0) в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
���� Мы уже в Испании ����!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 декабря 2018 г.
Привет, красно-белые! ��#ВильярреалСпартак #НаВильярреал #UEL pic.twitter.com/CyRukZrJpy