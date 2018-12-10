«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

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Московский «Спартак» прибыл в Испании, где сыграет против «Вильярреала» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоится 13 декабря в 20.55 по московскому времени.

Красно-белым необходима победа над соперниками, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал результат матча против «Анжи» (3:0) в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).