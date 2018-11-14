Клубы АПЛ выступили против лимита на легионеров

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) выступили против лимита на легионеров, сообщает «Советский спорт».

Эту идею выдвинула Футбольная ассоциация Англии, которая хочет сократить количество иностранных игроков в английском футболе. Из-за выхода Великобритании из Евросоюза лимит может быть ужесточен, количество легионеров может сократиться с 17 до 12 человек.

Реклама

По информации Daily Mail, команды хотят проголосовать против этого предложения. По их мнению, это лишит чемпионат зрелищности.

Сейчас 13 клубов, включая «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», имеют в своих заявках более 12 иностранцев.

Ранее сообщалось, что Англия хочет ввести лимит на легионеров.