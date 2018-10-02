«Манчестер Сити» с трудом одолел «Хоффенхайм»
Футболисты английского «Манчестер Сити» с трудом одолели немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, забив победный мяч на последних минутах матча, сообщает «Советский спорт».
Соперники обменялись голами уже к седьмой минуте матча. На мяч, забитый Исаком Бельфодилем, «горожане» ответили точным ударом Серхио Агуэро. Ничейный результат продержался до 87-й минуты, когда Давида Сильва обокрал противника в штрафной и вколотил мяч в сетку.
«Газета.Ru» вела тестовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее «Ювентус» дома разгромил «Янг Бойз» благодаря хет-трику Диабалы.
Лига чемпионов. 2-й тур.
«Хоффенхайм» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2
Голы:1:0 — Бельфодиль, 1; 1:1 — Агуэро, 7; 1:2 — Давид Сильва, 87.