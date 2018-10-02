«Манчестер Сити» с трудом одолел «Хоффенхайм»

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Футболисты английского «Манчестер Сити» с трудом одолели немецкий «Хоффенхайм» со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, забив победный мяч на последних минутах матча, сообщает «Советский спорт».

Соперники обменялись голами уже к седьмой минуте матча. На мяч, забитый Исаком Бельфодилем, «горожане» ответили точным ударом Серхио Агуэро. Ничейный результат продержался до 87-й минуты, когда Давида Сильва обокрал противника в штрафной и вколотил мяч в сетку.

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«Газета.Ru» вела тестовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее «Ювентус» дома разгромил «Янг Бойз» благодаря хет-трику Диабалы.

Лига чемпионов. 2-й тур.

«Хоффенхайм» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 1:2

Голы:1:0 — Бельфодиль, 1; 1:1 — Агуэро, 7; 1:2 — Давид Сильва, 87.