Футболист «Зенита» Маркизио оценил уровень Российской премьер-лиги

<img src="//img.gazeta.ru/files3/27/11944027/33-pic905-895x505-32435.jpg">

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от дебюта в официальном матче за «Зенит», передает «Советский спорт».

«Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче, и к тому же победить. Текущий период очень важен для нас, поскольку команда участвует в трех турнирах: на выходных мы играем в РПЛ, по четвергам - в Лиге Европы, а скоро нас ждет еще и Кубок России. Прямо сейчас нам нужно побеждать в каждом следующем матче. Вторая часть сезона начнется в марте, поэтому необходимо набрать как можно больше очков до зимнего перерыва», — рассказал итальянец.

Реклама

Также Маркизио оценил уровень РПЛ в сравнении с европейскими чемпионатами,

«Этот турнир уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и Английской Премьер-лиге. Тем не менее, здесь много силового футбола, молодых футболистов. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и свое тело к такому стилю игры», — отметил он.

Напомним, что 32-летний полузащитник дебютировал в матче седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1) и вышел на поле на 71-й минуте, заменив аргентинца Леандро Паредеса.