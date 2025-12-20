На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Провал Овечкина: «Вашингтон» уступил дома «Детройту»

«Детройт» обыграл «Вашингтон», не дав Овечкину набрать очков

Geoff Burke-Imagn/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимал на своем льду «Детройт Ред Уингз». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Окончен
20 декабря 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
48' Фехервари
30' Протас
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт, США
01' Леонард
21' ван Римсдайк
25' Сёдерблом
30' Зайдер
57' Ларкин
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период

01'05" Леонард

2-й период

30'36" Протас

21'37" ван Римсдайк 25'55" Сёдерблом

30'05" Зайдер

3-й период

48'30" Фехервари

57'10" Ларкин

Матч окончен

Очень уверенный матч от «Детройта», который с первых минут давил и не успокоился, пока не создал задел в четыре шайбы. Правда, потом, «Вашингтон», честно говоря, имел шансы отыграть не две шайбы, а вообще отыграться, но все же не вышло. Александр Овечкин остался сегодня без очков. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

60'

«Вашингтон» давил до последнего, но так ничего и не смог сделать — финальная сирена.

58'

ГОООООООООООООООООООЛ! Дилан Ларкин — 2:5! Броском из своей зоны капитан «Детройта», возможно, ставит точку.

57'

В позиционной атаке «Кэпс» вывели Овечкина на щелчок в касание из офиса — Гибсон успел переместиться на щитках и отразил.

56'

«Вашингтон» уже заменил Томпсона на шестого полевого игрока и атакует вшестером!

56'

Чикран подключился и выкатился на ворота «Детройта» — Гибсон поймал ловушкой!

55'

«Вашингтон» очень активно давит, но пока не может дожать.

53'

25-39 по броскам.

52'

«Вашингтон» в полном составе.

50'

ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН! «Детройт» получает две минуты большинства.

50'

Спенсер Карбери взял челлендж. Наставник «Вашингтона» считает, что был чистый гол.

50'

Джейкоб Чикран поразил пустые ворота после передачи партнера, но арбитры на льду зафиксировали помеху вратарю.

50'

Дважды в двух атаках спас Гибсон «Детройт»!

49'

ГОООООООООООООООООЛ! Мартин Фехервары — 2:4! Дилан Строум сделал спинораму у чужой синей и отдал на Фехервары, который бросил в касание низом и поймал на проотивоходе перемещавшегося в другой угол Гибсона.

47'

Гибсон поймал шайбу после броска Овечкина с выигранного «Вашингтоном» вбрасывания.

46'

Гибсон остановил игру, поймав бросок Фехервары.

45'

Алекс Дебринкет убежал на чистый выход один в ноль на Томпсона, но тот не дал себя обыграть!

44'

Томпсон потащил опасный бросок в атаке с ходу и оставил «Кэпс» в игре.

43'

Строум бросал с близкого расстояния с острого угла, но Гибсон все перекрыл.

42'

Гибсон два сейва подряд сделал не самых простых!

41'

«Вашингтон» провел позиционную атаку, Карлсон зарядил от синей линии, но после рикошета шайба улетела за пределы площадки.

41'

Поеееехали! Третий период начался.

Перерыв

«Детройт» по-прежнему лучше и свое преимущество он во втором периоде очень серьезно увеличил. Но после своей первой шайбы «Вашингтон» немного вернулся в игру, посмотрим, получится ли у хозяев ее перевернуть в третьем отрезке.

40'

Сирена на второй перерыв.

40'

15-30 по броскам, но «Вашингтон» сейчас не выглядит безнадежным. Вот только отставание хозяев велико. Им нужно как можно быстрее забросить. В идеале — до второго перерыва.

39'

Уилсон нашел Протаса в левом круге вбрасывания. Момент был отличный, но Алексей с острого угла пустил шайбу выше ворот, где было свободное пространство.

38'

«Вашингтон» давит, но «Детройт» достаточно уверенно обороняется.

36'

Так ничего толком и не создал «Детройт» — «Вашингтон» в полном составе.

34'

Алексей Протас активно прессинговал Сандина-Пелликку за чужими воротами, чуть не попал ему клюшкой в лицо, но в итоге задержал. Две минуты большинства для «Детройта».

33'

Опасный момент у «Вашингтона», Гибсон уже лежал, но бросок пошел выше перекладины.

31'

ГООООООООООООЛ! Алексей Протас — 1:4! Протас на скорости в силовой манере вошел с шайбой в зону слева, продавил Сандина-Пелликку и бросил из левого круга, размочив счет!

31'

ГОООООООООООООООООЛ! Моритц Зайдер — 0:4! Зайдер закатился справа в чужую зону в быстрой атаке «Детройта» и бросил в ближний угол верхом из круга, а Томпсон не потащил.

29'

Суперсейв Гибсона на Строуме! Дальше была борьба на пятаке, в которой Гибсон нашел и накрыл шайбу. И как раз Сандин-Пелликка вышел из штраф-бокса — в полном составе «Детройт».

29'

Могучий бросок Овечкина из левого круга в касание — рядом со штангой!

28'

Овечкин нашел Чикрана, тот бросил, а Строум едва не добавил с пятака в ближнюю девятку — Гибсон спас.

27'

Аксель Сандин-Пелликка ударил соперника клюшкой в спину и отправился в штраф-бокс. Две минуты большинства для «Вашингтона» и шанс вернуться в игру.

26'

ГОООООООООЛ! Эльмер Седерблом — 0:3! Могучий шведский силовой нападающий остался на чужом пятаке, а шайба не вышла из зоны, ее доставили на пятак, и он продавил защитника и послал шайбу над распластавшимся Томпсоном!

26'

Седерблом с передачи Каспера едва не отправил шайбу в ворота «Вашингтона» на дальней штанге — чуть не попал в касание!

25'

Штанга приняла на себя бросок Дебринкета!

25'

Опять «Детройт» вскрыл оборону хозяев быстрой проникающей передачей, Копп выскочил прямо на Томпсона, который потащил бросок щитком!

24'

«Детройт» продолжает контролировать шайбу и играть позиционно. У «Вашингтона» даже контратаки толком не проходят.

23'

Джей Ти Комфер зарядил от синей линии, Томпсону немного мешали на пятаке, но он видел момент броска и поймал уверенно.

22'

ГООООООООООООООООЛ! Джеймс ван Римсдайк — 0:2! Атака «Детройта» продолжилась, поучаствовали и Зайдер, и прекрасно сыгравший под воротами Дебринкет, ну а ван Римсдайк с пятака отправил диск между щитками Томпсона.

22'

У «Детройта» прошла атака с ходу, но Томпсон перевел над штангой бросок Леонарда!

22'

Пока без бросков идет игра во втором периоде, пытаются подобраться к воротам друг друга.

21'

Поееееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

С большим перевесом «Детройта» прошла первая треть игры. Во-первых, «красные крылья» открыли счет на первой же минуте, а во-вторых, по броскам 17-6 в их пользу. Посмотрим, что «Кэпиталз» предложат дальше.

20'

Сирена на перерыв.

19'

«Детройт» активно давил, Дебринкет едва не забросил с пятака, но в итоге «Вашингтон» выстоял и теперь в полном составе.

17'

Рэймонд организовал атаку, отдал Ларкину в угол чужой зоны, а Джон Карлсон задержал капитана «Детройта» клюшкой и отправился в штраф-бокс — две минуты большинства для «Ред Уингз».

16'

Классная атака «Детройта» с ходу, бросок от синей срикошетил от конька защитника, шайба отскочила к другой синей линии, откуда накативший Сандин-Пелликка мгновенно зарядил низом в створ — Томпсон успел переместиться и забрал.

15'

Финни нанес два броска в одной атаке, оба были опасными, но Томпсон на месте.

14'

Несколько опасных атак «Детройта» с бросками, Ларкин неплохо бросал, но Томпсон на месте.

12'

Финни подхватил шайбу в средней зоне, закатился справа и бросил — Томпсон плечом закрыл ближнюю девятку.

11'

По броскам, дошедшим до створа, в данный момент 3-4. Голкиперы в напряжении, но не слишком в реальной работе.

10'

Туда-сюда идет игра в эти минуты, никто не владеет инициативой. Подходы есть у обеих команд, но в чужой зоне что-то акцентированное создать не выходит ни у тех, ни у других.

8'

«Красные крылья» пока больше контролируют шайбу, не всегда это выглядит как атака, но и в своей зоне гости чувствуют себя уверенно во владении. При этом «столичные» не то чтобы активно идут в форчекинг.

7'

Алекс Дебринкет был на острие атаки и опасно бросал по воротам Томпсона — спас голкипер «Вашингтона».

6'

И еще раз у «Ред Уингз» получилось прямо в контратаку убежать и довести ее до попытки броска, хоть и неточной. Ну и все, в полном составе «Детройт».

5'

Выиграли хозяева вбрасывание, чуть покатали по зоне и бросили, но неопасно. А дальше «Детройт» выбросил из своей зоны. «Кэпс» завезли шайбу обратно, вновь зарядили, но мимо створа. И гости вышли из своей зоны вообще с шайбой.

4'

Дилан Ларкин перестарался в отборе и задержал соперника клюшкой. Капитан «Детройта» в штраф-боксе. Две минуты большинства для «Кэпиталз».

3'

После быстрой шайбы гостей команды как ни в чем не бывало катаются в атаках с ходу друг на друга. Такая своеобразная разведка, только счет уже открыт.

1'

ГОООООООООООООООООЛ! Джон Леонард — 0:1! Первая же атака «Ред Уингз» большими силами закончилась броском и добиванием накатившего Зайдера через трафик. Томпсон не видел момента второго броска и не смог спасти. Саймон Эдвинссон и Эндрю Копп записаны как ассистенты в этом взятии ворот.

1'

Поееееехали! Первый период начался.

20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Детройт Ред Уингз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

