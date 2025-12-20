Вашингтон Кэпиталз

Очень уверенный матч от «Детройта», который с первых минут давил и не успокоился, пока не создал задел в четыре шайбы. Правда, потом, «Вашингтон», честно говоря, имел шансы отыграть не две шайбы, а вообще отыграться, но все же не вышло. Александр Овечкин остался сегодня без очков. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
ГОООООООООООООООООООЛ! Дилан Ларкин — 2:5! Броском из своей зоны капитан «Детройта», возможно, ставит точку.
В позиционной атаке «Кэпс» вывели Овечкина на щелчок в касание из офиса — Гибсон успел переместиться на щитках и отразил.
Джейкоб Чикран поразил пустые ворота после передачи партнера, но арбитры на льду зафиксировали помеху вратарю.
ГОООООООООООООООООЛ! Мартин Фехервары — 2:4! Дилан Строум сделал спинораму у чужой синей и отдал на Фехервары, который бросил в касание низом и поймал на проотивоходе перемещавшегося в другой угол Гибсона.
«Вашингтон» провел позиционную атаку, Карлсон зарядил от синей линии, но после рикошета шайба улетела за пределы площадки.
«Детройт» по-прежнему лучше и свое преимущество он во втором периоде очень серьезно увеличил. Но после своей первой шайбы «Вашингтон» немного вернулся в игру, посмотрим, получится ли у хозяев ее перевернуть в третьем отрезке.
15-30 по броскам, но «Вашингтон» сейчас не выглядит безнадежным. Вот только отставание хозяев велико. Им нужно как можно быстрее забросить. В идеале — до второго перерыва.
Уилсон нашел Протаса в левом круге вбрасывания. Момент был отличный, но Алексей с острого угла пустил шайбу выше ворот, где было свободное пространство.
Алексей Протас активно прессинговал Сандина-Пелликку за чужими воротами, чуть не попал ему клюшкой в лицо, но в итоге задержал. Две минуты большинства для «Детройта».
ГООООООООООООЛ! Алексей Протас — 1:4! Протас на скорости в силовой манере вошел с шайбой в зону слева, продавил Сандина-Пелликку и бросил из левого круга, размочив счет!
ГОООООООООООООООООЛ! Моритц Зайдер — 0:4! Зайдер закатился справа в чужую зону в быстрой атаке «Детройта» и бросил в ближний угол верхом из круга, а Томпсон не потащил.
Суперсейв Гибсона на Строуме! Дальше была борьба на пятаке, в которой Гибсон нашел и накрыл шайбу. И как раз Сандин-Пелликка вышел из штраф-бокса — в полном составе «Детройт».
Овечкин нашел Чикрана, тот бросил, а Строум едва не добавил с пятака в ближнюю девятку — Гибсон спас.
Аксель Сандин-Пелликка ударил соперника клюшкой в спину и отправился в штраф-бокс. Две минуты большинства для «Вашингтона» и шанс вернуться в игру.
ГОООООООООЛ! Эльмер Седерблом — 0:3! Могучий шведский силовой нападающий остался на чужом пятаке, а шайба не вышла из зоны, ее доставили на пятак, и он продавил защитника и послал шайбу над распластавшимся Томпсоном!
Седерблом с передачи Каспера едва не отправил шайбу в ворота «Вашингтона» на дальней штанге — чуть не попал в касание!
Опять «Детройт» вскрыл оборону хозяев быстрой проникающей передачей, Копп выскочил прямо на Томпсона, который потащил бросок щитком!
«Детройт» продолжает контролировать шайбу и играть позиционно. У «Вашингтона» даже контратаки толком не проходят.
Джей Ти Комфер зарядил от синей линии, Томпсону немного мешали на пятаке, но он видел момент броска и поймал уверенно.
ГООООООООООООООООЛ! Джеймс ван Римсдайк — 0:2! Атака «Детройта» продолжилась, поучаствовали и Зайдер, и прекрасно сыгравший под воротами Дебринкет, ну а ван Римсдайк с пятака отправил диск между щитками Томпсона.
С большим перевесом «Детройта» прошла первая треть игры. Во-первых, «красные крылья» открыли счет на первой же минуте, а во-вторых, по броскам 17-6 в их пользу. Посмотрим, что «Кэпиталз» предложат дальше.
«Детройт» активно давил, Дебринкет едва не забросил с пятака, но в итоге «Вашингтон» выстоял и теперь в полном составе.
Рэймонд организовал атаку, отдал Ларкину в угол чужой зоны, а Джон Карлсон задержал капитана «Детройта» клюшкой и отправился в штраф-бокс — две минуты большинства для «Ред Уингз».
Классная атака «Детройта» с ходу, бросок от синей срикошетил от конька защитника, шайба отскочила к другой синей линии, откуда накативший Сандин-Пелликка мгновенно зарядил низом в створ — Томпсон успел переместиться и забрал.
Финни подхватил шайбу в средней зоне, закатился справа и бросил — Томпсон плечом закрыл ближнюю девятку.
По броскам, дошедшим до створа, в данный момент 3-4. Голкиперы в напряжении, но не слишком в реальной работе.
Туда-сюда идет игра в эти минуты, никто не владеет инициативой. Подходы есть у обеих команд, но в чужой зоне что-то акцентированное создать не выходит ни у тех, ни у других.
«Красные крылья» пока больше контролируют шайбу, не всегда это выглядит как атака, но и в своей зоне гости чувствуют себя уверенно во владении. При этом «столичные» не то чтобы активно идут в форчекинг.
Алекс Дебринкет был на острие атаки и опасно бросал по воротам Томпсона — спас голкипер «Вашингтона».
И еще раз у «Ред Уингз» получилось прямо в контратаку убежать и довести ее до попытки броска, хоть и неточной. Ну и все, в полном составе «Детройт».
Выиграли хозяева вбрасывание, чуть покатали по зоне и бросили, но неопасно. А дальше «Детройт» выбросил из своей зоны. «Кэпс» завезли шайбу обратно, вновь зарядили, но мимо створа. И гости вышли из своей зоны вообще с шайбой.
Дилан Ларкин перестарался в отборе и задержал соперника клюшкой. Капитан «Детройта» в штраф-боксе. Две минуты большинства для «Кэпиталз».
После быстрой шайбы гостей команды как ни в чем не бывало катаются в атаках с ходу друг на друга. Такая своеобразная разведка, только счет уже открыт.
ГОООООООООООООООООЛ! Джон Леонард — 0:1! Первая же атака «Ред Уингз» большими силами закончилась броском и добиванием накатившего Зайдера через трафик. Томпсон не видел момента второго броска и не смог спасти. Саймон Эдвинссон и Эндрю Копп записаны как ассистенты в этом взятии ворот.