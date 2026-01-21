Поскучнело на поле, хотя не сказать, что вообще игра была феерическая в первом тайме.
Немного отодвинула «Славия» пока что игру от своих ворот. В целом, преимущество «Барселоны» уже велико.
ГОООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес — 1:1! «Барса» подобралась к штрафной «Славии» через центр: Эрик Гарсия сыграл на Рафинью, тот отдал пяткой на де Йонга, который проникающей передачей нашел рывок Фермина, а тот ударом с острого угла в ближний прошил Станека!
Барджи пробил издали — в блок.
«Барселона» в последнее время ведет игру на чужой половине поля, но хозяева держатся, показывая хорошую физическую готовность.
Могучий и опасный дальний удар Эрика Гарсии — Станек в прыжке перевел мяч через перекладину!
Саньянг добежал назад и заблокировал выглядевший перспективным прострел Бальде.
Надо констатировать, что «Славия» прекрасно готова конкретно к этим матчу и сопернику. Очень интересное противостояние.
«Барселона» периодически проводит позиционные атаки, но ничего в них не создает.
Снова Зима подключился в атаку и подал слева — мяч покинул пределы поля, правда, чешский защитник уверен, что арбитры проглядели угловой.
Игра больше проходит на половине поля «Барселоны», которая пока ничего не может сделать.
Обе команды атакуют, причем «Славия» делает это почаще.
Еще одна опасная подача углового от «Славии», но на этот раз защита «Барселоны» отбилась.
Рафинья пробил издали в атаке «Барселоны» — в руки Станеку.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Васил Кушей — 1:0! «Славия» заработала угловой, пошла скидка головой на дальнюю штангу, где набежавший Кушей после точка защитника «Барселоны» влетел вместе с мячом в ворота!
Прямо перед штрафной упал после контакта с Мартином подключившийся Зима, но фола нет!
Фермин обработал мяч в штрафной и зарядил почти с 11-метровой отметки — выше ворот!
Ошибка защитника «Барселоны» привела к шансу «Славии», но Хоры пробил из-за штрафной мощно и выше.
Первый удар в матче нанес Роберт Левандовски, но не попал.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров из Англии с Крисом Каваной во главе.
А вот стартовый состав «Барселоны» от Ханси Флика:
Гарсия, Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Рафинья, Руни Барджи, Левандовски.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер пражской «Славии» Йиндржих Трпишовски:
Станек, Голеш, Зима, Халоупек, Мозес, Оскар Дорли, Провод, Садилек, Саньянг, Хоры, Кушей.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Лиги чемпионов чешская «Славия» в Праге принимает испанскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.