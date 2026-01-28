На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвей вернулся: «ПСЖ» с Сафоновым с составе играет с «Ньюкаслом». LIVE

Футбол. Лига чемпионов, общий этап. Тур 8. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Ньюкасл» (Англия). ОНЛАЙН

Gonzalo Fuentes/Reuters
Матвей Сафонов включен в стартовый состав «ПСЖ» на матч 8 тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
Матч не начался
28 января 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! Мы ждали этого: Матвей Сафонов восстановился от травмы и вернулся в стартовый состав «ПСЖ»! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча против «Ньюкасла».

