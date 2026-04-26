Уникальные рекорды, дисквалификация, смена тренера и возвращение: что успела Валиева к 20 годам

Российской фигуристке Камиле Валиевой исполняется 20 лет. «Газета.Ru» — о ее первых успехах в фигурном катании, триумфах на международной арене, крушении олимпийских надежд, допинговом скандале и о том, как спортсменка вернулась на турниры после четырехлетней дисквалификации.

Золото юниорского Гран-при и рекорды на ЮЧМ

Уроженка Казани, Валиева начала заниматься фигурным катанием в возрасте 3,5 года в родном городе. А в 2012 году семья переехала в Москву, где маленькая Камила продолжила тренировки в СШОР «Москвич». Шесть лет спустя произошло событие, определившее ее дальнейшую жизнь: фигуристка попала в группу Этери Тутберидзе в «Самбо-70».

Уже в сезоне-2019/20 Валиева дебютировала на международном уровне, выступив на этапе юниорского Гран-при во Франции. Несмотря на падение и третье место после короткой программы, в произвольной она прыгнула четверной тулуп и стала лучшей, набрав 200,71 балла за оба вида. В финале Гран-при она была вынуждена выступать без элементов ультра-си из-за травмы, полученной накануне, но все же благодаря чистым прокатам стала победительницей с результатом 207,47.

А немногим позже, в марте 2020 года, на юниорском чемпионате мира она получила за выступления в общей сложности 227,30 балла и выиграла турнир. При этом ее оценка за произвольную программу составила 152,28 балла, что на тот момент стало мировым рекордом. А 74,92 балла в короткой программе стало лучшим результатом в истории юниорских ЧМ.

«Чемпионат Мира среди юниоров 2020 года увенчал их сезон. Наши девочки смогли показать проделанную работу», — написала тогда в соцсетях Этери Тутберидзе.

Валиева же очень скромно высказалась о своих достижениях.

«Приятно, что я чемпионка. Довольна, что я собралась, но была небольшая помарка — степ-аут на первом тулупе. Рада, что смогла собраться на второй. Также рада, что на всех соревнованиях в этом сезоне занимала первые места.

Сегодня перед выступлением думала о прыжках, программах, волновалась. Сейчас больше всего хочу поспать. Есть неохота»,

— цитирует ее Sport24.

Валиева, Тутберидзе, Глейхенгауз

Триумфы на Гран-при и чемпионате Европы

В сезоне-2020/21 Валиева впервые выступила на взрослом уровне — но на внутренних соревнованиях, поскольку на международные по возрасту еще не проходила. В декабре она впервые попыталась исполнить на соревнованиях тройной аксель. В короткой программе она не сумела исполнить его чисто. А на произвольную она заявила два четверных тулупа, которые прыгнула без помарок. И даже несмотря на падение на тройном лутце, она в итоге стала первой, набрав 254,86 балла.

А вскоре Валиева впервые приняла участие во взрослом чемпионате России и стала второй. Ей вновь не удался триксель, с которого она упала. В этот раз даже чистые квады в произвольной ей не помогли. Ее общая оценка составила 254,01. Выигравшая тогда Анна Щербакова набрала 264,10 балла. Тем не менее весной Валиева добилась новой высоты, выиграв финал Кубка России.

Ее международный дебют на взрослых соревнованиях состоялся осенью 2021 года. Первым интернациональным турниром россиянки стал «Челленджер» в Финляндии. Все так же она не справилась с трикселем в короткой программе и по ее итогам стала третьей. Но в произвольной, даже несмотря на еще одно падение с тройного акселя, она уверенно исполнила квады и непрыжковые элементы на четвертый уровень сложности. Валиева заняла первое место, набрав за произвольную программу 174,31 балла и побив мировой рекорд Александры Трусовой , а по сумме баллов улучшила мировое достижение Алены Косторной с результатом 249,24.

Обновлять рекорды она продолжила на этапе Гран-при в Канаде и в Сочи, где она установила новые планки в короткой, произвольной программах и по сумме баллов. А в январе 2022 года Валиева выиграла чемпионат Европы в Таллине.

Впереди была Олимпиада.

Крушение олимпийских надежд

Состав российской команды на Игры вызвал споры. Среди экспертов звучали мнения, что стоило включить в него Елизавету Туктамышеву. Но в итоге было объявлено: в Китай едут Валиева, Щербакова и Трусова. И среди этой троицы Камила считалась фаворитом соревнований одиночниц.

«Мы будем стараться завоевать для России как можно больше золотых медалей в Пекине . Также хочу пожелать удачи всем нашим олимпийцам — пусть мечты каждого осуществятся», — сказала Валиева на онлайн-встрече с Владимиром Путиным в преддверии Игр.

В командных соревнованиях российские фигуристы взяли золото, а Валиева выиграла обе программы, принеся сборной 20 очков. Она стала первой фигуристкой в истории, прыгнувшей четверной прыжок на Олимпиаде. А 90,18 балла за короткую программу 178,92 за произвольную стали олимпийскими рекордами.

Что случилось дальше, едва ли есть необходимость вспоминать во всех деталях. Наши спортсменки планомерно готовились к турниру одиночниц, когда прозвучала шокирующая новость: допинг-проба одной из российских фигуристок дала положительный результат . В самом начале имя спортсменки не было названо, лишь сообщалось: предположительно, это Валиева. А позже информация подтвердилась. В биологическом материале были обнаружены следы вещества триметазидина.

Несмотря на это, Камиле разрешили выступить в соревнованиях одиночниц. Но разве могла совсем юная, 15-летняя, пусть и очень талантливая фигуристка справиться со внезапно обрушившимся колоссальным давлением и выступить, не обращая ни на что внимания? Валиева, которой прочили олимпийское золото, стала лишь четвертой. Первое место заняла Щербакова, второе — Трусова.

«Вы сами все видели. Нет, я рад за Щербакову, за Трусову — браво, поздравляю.

Но так уничтожить ребенка могут только изверги какие-то. Так нельзя просто уничтожили ребенка, я не знаю, как она вылезет из этого всего. Шансы-то, конечно, есть, но как ей сейчас жить?

Кто об этом думает? Никто не думает. Она ни в чем не виновата, она ребенок. Что же творят-то? У меня просто слов нет», — заявил «Газете.Ru» серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников.

А 29 января 2024 года наконец было вынесено решение. Спортивный арбитражный суд назначил максимально возможное наказание: четырехлетнюю дисквалификацию с момента взятия допинг-пробы

Разбирательство длилось почти два года. В этот период спортсменка продолжала выступать, становилась лучшей на этапах Гран-при России, но уже не выходила на международные старты.. Камила и ее адвокаты не смогли доказать, что запрещенное вещество попало в организм фигуристки случайно. Не помог девушке и статус защищенного лица — когда она сдавала допинг-тест ей было лишь 15 лет. Ее обязали вернуть полученные за период отстранения призовые и лишили всех медалей. Потеряла золото Олимпиады в том числе российская команда — после того, как из общего результата вычли баллы Валиевой, сборная опустилась на третье место.

Возвращение и смена тренера

Отстранение предполагало не просто запрет на выступления. Подробности «Газете.Ru» рассказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

«В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровнях или в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом.

Также спортсмен не может участвовать в спортивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных соответствующей национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной национальной федерации, или финансируемых правительственным органом», — сообщила она.

Также Логинова подчеркнула, что Валиевой запрещено вести административную деятельность в сфере спорта (присутствовать на мероприятиях как официальное лицо), кроме того, фигуристка не имеет права работать волонтером на соревнованиях и тренировать других атлетов.

Срок дисквалификации истекал 29 декабря 2025 года. Команда Валиевой продолжала работать над апелляциями и над смягчением вердикта. Сама же Камила на какое-то время взяла паузу — но ненадолго. Она стала принимать участие в ледовых шоу — и едва ли какие-то инстанции могли здесь придраться к спортсменке. Подобные мероприятия никаким образом не имеют отношения к официальным соревнованиям, но благодаря этому девушка поддерживала форму и постепенно возвращала утраченные за время отстранения навыки. Также она выступала в качестве ведущей на Первом канале

За два месяца до истечения срока дисквалификации она получила право официально вернуться к тренировкам. И многих шокировало ее решение: Камила ушла от Этери Тутберидзе и перешла в академию Татьяны Навки — в группу Светланы Соколовской. Это было личное решение Валиевой — по ее словам, она сама обсудила ситуацию с Тутберидзе и объяснила наставнице, почему отважилась на такой шаг.

Стоит ли говорить, как болельщики ждали ее возвращения. Но среди экспертов звучали сомнения относительного того, что она выйдет на прежний уровень.

«По поводу ее возвращения выражают восторги — а разве я восторг высказывала? Какой восторг? Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет, так что она будет начинать буквально с чистого листа. Все ждут от нее феерии на льду? Ой, я вас умоляю.

У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение. Будет ли ей тяжело выдерживать конкуренцию? Не знаю, я ее не видела. На этот вопрос может ответить только тренер, который с ней работает», — сказала «Газете.Ru» трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Первым официальным турниром, на который Камила вышла после окончания дисквалификации, стал чемпионат России по прыжкам в марте 2026 года. Там она дошла до полуфинала. А позже выступила на Кубке Первого канала.

Слухи о личной жизни

Во время дисквалификации спортсменка активно вела соцсети и показывала поклонникам, как проводит время. Многие обратили внимание на то, что на нескольких фотографиях она оказывалась вместе с известным хоккеистом, лидером ЦСКА Никитой Нестеровым. Валиева никак не опровергала слухи об их отношениях, но и не отрицала. Их несколько раз видели вместе, кроме того, фигуристка посещала матчи армейцев.

В апреле 2026 года появилась информация, об их расставании. Сообщалось, что причиной ссоры стал лайк Валиевой в соцсетях под видео со словами: «Общаться с 34-летним мужчиной прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34» .

При этом Нестерову на данный момент 33 года, и, по информации издания, после ссоры он на нервах не смог договориться о новом контракте со своим нынешним клубом, а затем «психанул» и улетел в Челябинск. Предполагается, что теперь он подпишет контракт именно с местным «Трактором» и продолжит карьеру в родном городе.

Впрочем, позже журналист Михаил Зислис опроверг информацию как о расставании пары, так и о смене хоккеистом команды.

«Никита Нестеров не расставался с Камилой Валиевой. Не знаю, какой из этого можно сделать вывод кроме того, что ЦСКА будет сильным», — написал Зислис в Telegram.

Рекорды Валиевой

Камила является первой в истории фигурного катания одиночницей, которая набрала более 90 баллов в короткой программе, свыше 185 баллов в произвольной программе и больше 272 баллов в сумме на турнирах под эгидой ISU.

Она один раз установила рекорды в произвольной программе и по общему баллу на юниорских турнирах, а на соревнованиях среди взрослых Валиева дважды обновляла достижения в короткой программе и по три раза — в произвольной и по сумме.

Она также стала второй после Трусовой фигуристкой в истории, исполнившей четверной тулуп на турнирах ISU. Валиева — вторая после Софьи Акатьевой и первая среди взрослых, приземлившая в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка.