«Девочка, в которой слишком много таланта». Камиле Валиевой — 20

26 апреля российской фигуристке Камиле Валиевой исполнилось 20 лет. Она родилась в Казани в 2006 году, там же в возрасте трех с половиной лет начала заниматься фигурным катанием.

В 2012-м ее семья переехала в Москву, где юная спортсменка продолжила тренировки. В 2018-м она перешла в группу тренера Этери Тутберидзе.

В дебютном юниорском сезоне 2019–2020 годов Валиева выиграла финал Гран-при в Турине и чемпионат мира среди юниоров. В короткой программе она выступала в образе девочки-гимнастки с картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре», за что удостоилась похвалы внучки художника.

23 августа 2019-го стала второй фигуристкой в истории, чисто исполнившей четверной тулуп на турнире Международного союза конькобежцев (ISU). Первой была Александра Трусова.

В сезоне 2021–2022 годов Валиева уверенно побеждала на всех стартах, включая чемпионат Европы. Спортсменка установила мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

«Камила — девочка, в которой слишком много таланта. Она и гибкая, и понимает, что такое скольжение, прыгучая», — отзывалась о ней Тутберидзе.

В 2022-м 15-летняя Валиева отправилась на Олимпиаду в Пекин в статусе главной фаворитки. Однако там она оказалась в центре скандала: в ее допинг-пробе был обнаружен препарат триметазидин, запрещенный WADA. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Фигуристка лишилась званий чемпионки Европы (2022), чемпионки России (2022) и олимпийского золота.

В 2024-м Валиева окончила школу, а в 2026-м сообщила о возобновлении соревновательной карьеры.