Гуменник победил в образе Терминатора, а Загитова и Валиева выиграли по 1 млн на «Русском вызове»

На этом мы заканчиваем трансляцию турнира шоу-программ и желаем вам удачного вечера!
Напомним, что обладатели специальных призов получат по 1 млн. Кроме того, победитель всего «Русского вызова» получит 5 млн, серебряные призеры — 2,5 млн, а бронзовые — 1 млн.
Теперь переходим к наградам по отдельным дисциплинам: здесь призы присуждаются лучшим спортсменам и дуэтам, которые получили самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде.
Среди женщин лучшей стала Камила Валиева, среди мужчин — Петр Гуменник, среди спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а среди танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Все они получили специальные трофеи.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе вручил приз за самую насыщенную элементами и сложную с точки зрения фигурного катания программу Матвею Ветлугину!
«Мы хотим еще раз поздравить наших братьев-паралимпийцев с великолепным выступлением на Играх!» — сказал Сихарулидзе.
Напомним, номер Ветлугина был посвящен паралимпийцам, которые великолепно выступили на Паралимпиаде в Милане — 2026.
«У Матвея два приза. Давайте один приз передадим нашим паралимпийцам», — предложил Сихарулидзе. Ветлугин с радостью согласился.
Теперь переходим к индивидуальным наградам от каждого члена жюри.
Балерина Елизавета Кокорева вручила приз за хореографию и пластику Марку Кондратюку.
Дизайнер Алена Ахмадуллина вручила приз за стиль и визуальную эстетику Александре Степановой и Ивану Букину.
Актриса Екатерина Климова вручила приз за кинематографичность и актерское мастерство на льду Матвею Ветлугину и Татьяне Волосожар и Максиму Транькову.
Певица Пелагея вручила приз за органичное музыкальное сопровождение Дарье Садковой, которая сегодня выступила в образе грустной клоунессы под трогательную песню Андрея Минеева «Февраль» .
Оперный певец Ильдар Абдразаков вручил приз за глубокое проникновение в образ Алине Загитовой.
Победитель «Русского вызова» — Петр Гуменник! Его номер в образе Терминатора покорил публику.
Серебряные призеры — Виктория Синицина и Никита Кацалапов! А ведь эти ребята думали сняться с турнира из-за травмы партнерши.
Бронзовые призеры — Анастасия Мишина и Александр Галлямов!
Радует, что на этот раз на пьедестал попали не только драматичные номера, но и веселые, как у Гуменника и Мишиной / Галлямова. Поздравляем всех призеров!
Жюри свои оценки выставили. А теперь зрители, купившие билеты на арену, проголосуют за тех фигуристов, которые им понравились больше всего. Это составит 1/3 от общей оценки спортсмена. Ждем результатов!
Оценка Алины Загитовой — 19,00 балла!
Пелагея: «Мне очень понравилось выступление Алины. Ты парила как птичка — так легко, словно никакого труда тебе это не стоило. А на самом деле это большой труд».
Загитова неожиданно сказала, что хочет показать татарское гостеприимство и подарить жюри наборы со сладостями. Прекрасный финал сегодняшнего вечера!
Загитова предстала в своем национальном костюме и выступила под песню на татарском языке. Фигуристка показала потрясающую этническую хореографию и даже поднялась в воздух на несколько метров на качелях. Очень красочное и позитивное завершение сегодняшнего вечера!
Завершает прокаты на «Русском вызове» олимпийская чемпионка Алина Загитова!
Оценка Волосожар и Транькова — 19,45 балла. Это третье место на данный момент!
Волосожар и Траньков представили трогательный номер на тему научно-фантастической драмы «Солярис» Андрея Тарковского по мотивам одноименного романа Станислава Лема.
Главный герой Крис убеждает репликанта Хари, что она не воплощенная в плоть матрица, а реальный человек, и признается ей в любви.
На льду — Татьяна Волосожар и Максим Траньков!
Оценка Марка Кондратюка — 19,30 балла! Это четвертое место на данный момент.
Номер Кондратюка начался с того, что его вытолкали на улицу и выкинули ему вслед куртку с криком «Уволен!». Зрители рассмеялись и поддержали фигуриста.
Марк очень талантливо изобразил человека, который ругает свою судьбу и ненавидит весь мир. Но вдруг на него неожиданно падают с неба белые перчатки. Герой надевает их и начинает шикарно танцевать по жизни: Марк показал это преображение благодаря отличным прыжкам и потрясающим хореографическим движениям.
Кондратюк даже исполнил колесо на льду!
В концовке герой выкинул перчатки и прокричал «Они мне больше не нужны!»
Посыл понятен — и великолепен. Браво!
На льду — Марк Кондратюк!
Оценка Кагановской и Некрасова — 18,90 балла.
Кагановская и Некрасов выступили в образах героев из «Призрака оперы». Это был настоящий спектакль на льду с горящими огнями и финальным поцелуем. Браво!
На льду — Василиса Кагановская и Максим Некрасов!
Аделина Сотникова представила трагичный номер на льду, выразив раздирающие душу эмоции героини.
Евгения Медведева: «Мне кажется, мы увидели на льду глубоко личную историю. Каждый человек в зале воспринял это по-своему. Спасибо Аделине за ее талант и способность доводить людей своим катанием до глубоких эмоций, заложенных в музыке. Аделина, мы очень скучали по тебе на льду».
Оценка Аделины Сотниковой — 18,35 балла.
На льду — Аделина Сотникова!
Ведущий «Русского вызова» Алексей Ягудин неожиданно вручил Владимиру Морозову после проката детские носочки.
«Это подарок от твоей супруги Марии. Есть догадки, что это означает?» — спросил Ягудин.
Морозов прослезился, Тарасова радостно аплодировала.
«Поздравляю, ты станешь отцом!» — сказал Ягудин.
Оценка Тарасовой и Морозова — 19,00 балла!
«Спасибо! Я пойду к своей жене», — сказал Владимир и побежал обнимать свою супругу.
Тарасова и Морозов показали очень милый и комичный прокат в образах Зайца и Волка из «Ну, погоди!». В концовке на лед вышел даже Александр Коган — генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России — и вручил кубок Зайцу. Все члены жюри не смогли удержаться от смеха по ходу выступления. Спасибо ребятам за прекрасное выступление!
На льду — Евгения Тарасова и Владимир Морозов!
Оценка Петра Гуменника — 19,55 балла. Это второе место на данный момент!
Петр Гуменник выступил в образе Терминатора: в начале проката он отобрал одежду у другого фигуриста и начал свой путь на земле. Посреди номера он эпично снял перчатку, а под ней оказалась стальная рука.
Выступление получилось очень мощным и наполненным грозной энергией. Гуменник даже сумел скорчить очень жуткое выражение лица, изобразив попытки Терминатора показать что-то лицевыми мускулами.
В конце Петр взмыл в воздух на железном тросе под угрожающее обещание «I'll be back» («Я вернусь»).
На льду — Петр Гуменник!
Оценка Синициной и Кацалапова — 19,70 балла. Это первое место на данный момент!
Синицина спустилась к Кацалапову с неба — на тросе, и спортсмены показали вместе проникновенный танец: Никита носил свою партнершу на руках.
Затем Виктория снова взмыла в воздух и даже смогла поднять молодого человека с собой. Однако в конце Кацалапову пришлось отпустить свою возлюбленную, и она улетела в одиночестве.
Стоит отметить, что Синицина недавно получила травму ноги. По этой причине она не могла сегодня долго кататься на льду. Огромное спасибо спортсменам, что они нашли необычный выход из положения и создали такой шедевр!
На льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов!
Оценка Елизаветы Туктамышевой — 18,80 балла!
Туктамышева выступила с заклеенным ртом в образе узницы, которая смогла сорвать кляп и пошла зажигать на льду. В концовке фигуристка скинула с себя серую тюремную робу и осталась в эффектном черном платье. Так Елизавета показала, как ее героиня освободилась из отношений, которые причиняли ей боль и подавляли ее. Браво!
На льду — Елизавета Туктамышева!
Оценка Мишиной и Галлямова — 19,00 балла! Это четвертое место на данный момент.
Наконец-то веселый номер! Мишина и Галлямов выступили в образах пилота самолета и стюардессы под песню Преснякова «Стюардесса по имени Жанна».
В середине номера Мишина переоделась из формы стюардессы в потрясающее алое платье, и между героями закрутился роман под песню «Чито-грито».
Ребята порадовали впечатляющим выбросом и непростыми поддержками, а также исполнили хореографические движения из лезгинки.
Это было очень позитивно и танцевально!
Галлямов даже подарил Пелагее розу. Браво! Спасибо ребятам, что добавили веселья в этот драматичный вечер.
На льду — Анастасия Мишина и Александр Галлямов!
Оценка Дмитрия Алиева — 18,55 балла!
Дмитрий Алиев выступил в образе Александра Пушкина. На фоне звучала драматичная музыка и знаменитое стихотворение «К» («Я помню чудное мгновенье…»). Все завершилось звуком выстрела, и фигурист покинул освещенный круг в центре льда.
На льду — Дмитрий Алиев!
Оценка Степановой и Букина — 19,25 балла. Это второе место на данный момент! Браво.
Пелагея: «Я забыла, как дышать. До сих пор не понимаю, что же фигурное катание больше — спорт с демонстрацией нечеловеческих возможностей или искусство. У вас потрясающая актерская работа, ребята! Спасибо вам большое, друзья. Низкий поклон!»
Степанова и Букин выступили под вокал Елены Фроловой, которая проникновенно исполнила композицию «Только я глаза закрою» («...передо мною ты встаешь»).
В конце проката Иван символично шагнул в чемодан, и Александра закрыла его, попрощавшись. Судя по всему, ее возлюбленный не вернулся назад. На глазах у судей слезы, как и у самой Александры.
На льду — Александра Степанова и Иван Букин!
Оценка Камилы Валиевой — 19,40 балла. Это первое место на данный момент!
Балерина Елизавета Кокорева отметила, что танец фигуристки выглядел потрясающе с точки зрения координации.
Камила Валиева выступила под музыку из фильма «Белый ворон» в синем платье и необычной белой лентой, обернутой вокруг ее правой руки. В конце выступления фигуристка развернула ленту, которая оказалась большим куском белой ткани и распрямила свою руку, словно крыло. Интересный символизм. Этот номер был посвящен Рудольфу Нурееву.
Открывает выступления второго отделения Камила Валиева!
Между отделениями со своим показательным номером выступила талантливая юниорка Софья Дзепка. Фигуристка предстала в образе тряпичной куклы из фильма ужасов и заворожила необычной пластикой и хореографией. Браво!
Напомним порядок выступлений во втором отделении:
14. Камила Валиева
15. Александра Степанова — Иван Букин
16. Дмитрий Алиев
17. Анастасия Мишина — Александр Галлямов
18. Елизавета Туктамышева
19. Виктория Синицина — Никита Кацалапов
20. Петр Гуменник
21. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
22. Аделина Сотникова
23. Василиса Кагановская — Максим Некрасов
24. Марк Кондратюк
25. Татьяна Волосожар — Максим Траньков
26. Алина Загитова
Сейчас нас ждет 10-минутная заливка льда, а потом — второе отделение шоу-турнира!
Топ-3 турнирной таблицы после первого отделения:
Оценка Софьи Муравьевой — 18,55 балла. Это третье место на данный момент!
Балерина Елизавета Кокорева отдельно восхитилась артистизмом Софьи, которая смогла выразить все эмоции мраморной статуи.
Софья Муравьева выступила в образе мраморной статуи, которую покрыли всевозможными надписями молодые люди. В конце концов она сходит со своего пьедестала и начинает кружить по льду, показывая свои переживания из-за того, что ее красоту исковеркали маркерами.
Испорченное искусство — главная тема этого номера. В конце концов статую снова окружили молодые люди, которые на этот раз отпилили у нее руки, и она застыла на пьедестале с горестным лицом. Очень мощная программа!
Закрывает выступления первого отделения Софья Муравьева!
Оценка Бойковой и Козловского — 18,90 балла! Это второе место после Матвея Ветлугина — браво!
Бойкова и Козловский предстали в образе самих себя — фигуристов-парников, которые выступают на соревнованиях. На фоне прозвучали новости о том, что российским спортсменам запретили выступать на всех международных стартах — и на Олимпийских играх в частности. Номер посвящен переживаниям фигуристов, столкнувшихся с такими ограничениями.
Бойкова и Козловский исполнили много непростых элементов — прыжков, поддержек и вращений, которые вызвали громогласные аплодисменты.
По ходу проката ребята пережили боль от запрета выступать, но в итоге не сдались и продолжили кататься. Конец программы — воодушевляющий: спортсмены замерли в величественной позе, словно обещая, что еще вернутся и снова победят.
На льду — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский!
Оценка Матвея Ветлугина — 19,25 балла! Это новый лидер турнирной таблицы.
Ветлугин выступил в образе слепого арестанта, который не может найти выход из своей камеры, натыкается на предметы, больно ударяется.
В конце концов внутри себя герой вырывается на свободу: Ветлугин начал кружить по всему катку на высокой скорости, делать прыжки и вращения.
Однако затем герой снова возвращается в реальность, где он ничего не видит и ложится на свою тюремную кровать и засыпает. До слез.
Ветлугин посвятил этот номер спортсменам-паралимпийцам. Судьи плачут, сам фигурист тоже не смог сдержать слез. Все члены жюри встали для того, чтобы поаплодировать Матвею.
На льду — Матвей Ветлугин!
Оценка Ксении Синицыной — 17,95 балла.
Ксения Синицына выступила под лиричную песню «Спектакль окончен» Полины Гагариной.
Девушка предстала в образе поп-дивы, которая испытывает чувство огромного одиночества после выступления. По ходу выступления звезда совершенно выходит из образа и полностью оголяет свои чувства грусти и потерянности.
На льду — Ксения Синицына!
Оценка Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано — 18,25 балла!
Пелагея: «У меня свело щеки от улыбки во время этого выступления. Спасибо ребятам за это выступление! Мне кажется, что кадриль — это незаслуженно забытый танец. Пора возвращать!»
Пасечник и Чиризано выступили в образе задорных деревенских ребят: Елизавета стирала вещи в корыте, а Дарио играл на балалайке, после чего оба закружились в русском народном танце. Получилось очень весело и душевно!
В концовке Дарио даже удостоился поцелуя в щечку, из-за чего весьма вдохновился и снова подъехал к Елизавете — с еще более огромной балалайкой, чем в начале. Браво!
На льду — Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано!
Оценка Марии Захаровой — 18,30 балла! Она вышла на второе место после поразившей всех Софьи Самодуровой. Прекрасный результат!
Мария Захарова блестяще выступила в образе ассистентки Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»!
В середине выступление фигуристка сумела молниеносно переодеться из невзрачной серой одежды в сногсшибательное черное платье, после чего начала зажигать на льду!
В концовке Мария и вовсе выкинула зазвонивший телефон: она здесь больше не ассистентка, а босс. Шикарное выступление!
На льду — Мария Захарова!
Оценка Косторной и Куницы — 18,20 балла. Обогнать Самодурову они не смогли, но оказались на втором месте!
Косторная и Куница выступили под песню «Tore My Heart» (Oona).
Ребята исполнили рискованную поддержку, когда партнер кружит девушку за ноги, то опуская ее головой вниз — ко льду, то поднимая. Огненное выступление!
На льду — Алена Косторная и Георгий Куница!
Оценка Софьи Самодуровой — 18.40! И она стала новым лидером, обогнав Трусову и Игнатова!
Самодурова выступила вообще без музыки — под ироничный «Стих про стих» Василия Уриевского. В нем автор с юмором рассказывает, как правильно драматично читать стихотворение, чтобы поразить зрителей.
Софья прекрасно обыграла все слова — про усмешку, повороты головы, снисходительный взгляд на зрителей, простирание рук к залу и даже слюни изо рта. Это было настоящее театральное представление на льду! Невероятно.
На льду — чемпионка Европы Софья Самодурова!
Оценка Мозалева и Двоеглазовой — 17.45 балла. Лидерами по-прежнему остаются Трусова и Игнатов.
Мозалев и Двоеглазова выступили под композицию «I put a spell on you» («Я околдовал тебя»).
По сюжету Двоеглазова действительно наложила заклятие на Мозалева при помощи волшебной пыли и управляла им все выступление, попивая коктейль за столиком кафе.
Андрей же в это время исполнял прыжки и кружил по льду без остановки. Закончилось все тем, что Мозалев прозрел и оказался в ужасе от того, как им управляли. Жизненная история!
На льду — ученики Этери Тутберидзе Андрей Мозалев и Алиса Двоеглазова!
Оценка Мироновой и Устенко — 17,55 балла! Они не смогли обогнать действующих лидеров — Трусову и Игнатова.
Миронова и Устенко зажгли под песню Жанны Агузаровой «Мужчины в этой жизни»!
Сначала Миронова листала приложение для знакомств (фото парней появлялись на огромном экране). Девушка отбраковала множество фигуристов (включая Кондратюка и Семененко) и выбрала троих финалистов, включая своего партнера — Устенко, а также одиночника Николая Угожаева и еще одного фигуриста.
В итоге Устенко всех победил и закружил девушку в энергичном танце. Зрители особенно ярко реагировали на сложные поддержки ребят (во время одной из них Миронова кружилась вниз головой). Получился очень забавный и страстный шоу-номер! Браво!
На льду — Екатерина Миронова и Евгений Устенко!
Оценка Дарьи Садковой — 17,55 балла. Лидерами по-прежнему остались Трусова и Игнатов.
Садкова выступила в образе грустной клоунессы под разрывающую душу песню Андрея Минеева «Февраль» — об одиночестве. Девушка исполнила два прыжка, и после последнего намеренно упала на лед и прокатилась по нему, показывая то эмоциональное дно, на котором находится ее героиня.
На льду — ученица Этери Тутберидзе Дарья Садкова!
Оценка Трусовой и Игнатова — 18,25 балла!
Трусова и Игнатов показали красивую историю любви, наполнив ее также эффектными техническими элементами.
Так, супруги по очереди исполнили двойной аксель, словно отвечая друг другу, а позднее сделали и параллельный тройной тулуп! Щербакова сразу заулыбалась и встретила эти элементы аплодисментами.
Кроме того, фигуристы исполнили довольно непростые и элегантно выглядящие поддержки.
А в концовке Трусова исполнила свой коронный кантелевер, держась за одну ногу Игнатова, пока они скользили параллельно.
Завершилось все проникновенным взглядом друг на друга, нежным поцелуем и уходом в темноту.
После проката Трусова сразу взяла на руки их сына Михаила. Зрители в очередной раз взорвались аплодисментами.
На льду — Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов!
Оценка Анны Фроловой: 17,95 балла.
Анна Фролова показала нежное катание под музыку скрипок в образе Софьи Толстой — супруги Льва Николаевича Толстого, которая переписывала черновики великого писателя под тусклым светом свечи и буквально жила его творчеством. Зрители взорвались аплодисментами и криками «Молодец»!
Открывает выступления Анна Фролова!
Список судей, которые являются специалистами в фигурном катании, — Евгения Медведева, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, Михаил Коляда, Александр Жулин.
Список судей, которые представляют другие области искусства, — Алена Ахмадуллина (дизайнер), Елизавета Кокорева (балерина), Екатерина Климова (актриса), Пелагея (певица), Эльдар Абдразаков (певец).
Победитель получит 5 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн рублей, а бронзовый — 1 млн рублей. Кроме того, можно будет выиграть несколько специальных призов.
1. Специальный приз зрительских симпатий. Присуждается участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале
2. Первое место: спортивные пары, танцевальные дуэты, мужчины, женщины. Присуждается лучшему спортсмену/дуэту , получившему самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде
3. Специальный приз от жюри. Присуждается участнику по решению одного из членов жюри. Член жюри, обосновав свой выбор, сможет вручить специальный приз участнику, проявившему на льду лучшие качества, связанные со своей профессиональной деятельностью, такие как хореография, актерское мастерство, музыкальное решение, оригинальный костюм или техническая сложность
Участники будут получать баллы от трех групп судей — 1) профессионалов из различных областей исполнительского искусства, 2) специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием, 3) зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос). Все они будут выставлять оценки по 10-балльной шкале. Оценки каждой группы судей будут суммироваться, после чего будет выведена средняя сумма.
Порядок выхода фигуристов на лед:
Первое отделение
- Анна Фролова
- Александра Трусова — Макар Игнатов
- Дарья Садкова
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко
- Андрей Мозалев (при участии Алисы Двоеглазовой)
- Софья Самодурова
- Алена Косторная — Георгий Куница
- Мария Захарова
- Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
- Ксения Синицына
- Матвей Ветлугин
- Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
- Софья Муравьева
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет турнир шоу-программ «Русский вызов». Начало — в 17.00 мск.