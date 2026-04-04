Гуменник победил в образе Терминатора, а Загитова и Валиева выиграли по 1 млн на «Русском вызове»

Теперь переходим к наградам по отдельным дисциплинам: здесь призы присуждаются лучшим спортсменам и дуэтам, которые получили самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде.

Среди женщин лучшей стала Камила Валиева, среди мужчин — Петр Гуменник, среди спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а среди танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Все они получили специальные трофеи.