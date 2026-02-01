Валиева уступила на первом турнире после дисквалификации

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Специальные призы за сложные элементы (выбросы и каскады) получают Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Владислав Дикиджи и Никита Сарновский, Глеб Лутфуллин, Мария Захарова, Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова.
И аналогичный приз получает Алиса Двоеглазова!
Свою золотую медаль и чек на миллион рублей получает Никита Сарновский!
Начинается церемония награждения! Первыми золотые награды получают Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Медалистки турнира на ваших экранах:
Итоговый результат Двоеглазовой — 54,46 балла! Это победа!
Алиса Двоеглазова закрывает соревновательную программу. Размялась она каскадом четверной тулуп + тройной сальхов, дальше сделала четверной лутц после чего сорвала каскад из пяти прыжков. Решила перед тем, как исправиться за каскад, сделать одиночный прыжок, и со спокойной душой настроилась на ключевой каскад, который в итоге выдался просто прекрасным! Ждем итоговых оценок!
Дина Хуснутдинова наклепала два каскада, затем не слишком удачно исполнила одинарные прыжки и не успела выправить положение четверным сальховым, который и приземлен был плохо, и сделан вообще оказался за пределами разрешенного времени. Результат спортсменки составил 53,64 балла.
Дарья Садкова стартовала с каскадом из пяти прыжков, первым из которых был четверной тулуп, следом сделала каскад тройной лутц + тройной сальхов, после чего сделала степ-аут на четверном тулупе и прыгнула тройной флип. Результат Дарьи — 48,54 балла.
Начинаем финал у женщин!
Медалисты прыжкового турнира у мужчин на ваших экранах.
В итоге Никита Сарновский набирает 77,62 балла и становится победителем соревнований!
Завершил выступление в финале Никита Сарновский. Чистый четверной риттбергер, затем классно начал каскад с пятью прыжками с четверным лутцем, но в середине него вместо двойного акселя скрутил одинарный. А дальше двойной лутц и каскад четверной лутц + тройной аксель и четверной тулуп. Не войдет в зачет двойной лутц, следим за итоговыми оценками!
Владислав Дикиджи стартовал с каскада четверной лутц + тройной аксель, затем чисто прыгнул четверной лутц и зашел на каскад с пятью сальховыми (одним четверным и тремя тройными) и завершил выстулпение еще одним четверным сальховым! С большими плюсами завершил программу Влад и заработал 78,70 балла!
Первым на площадку вышел Глеб Лутфуллин! Чистый четверной риттбергер, затем каскад из четверного сальхова и тройного акселя с недокрутом, после чего четверной сальхов и каскад тройной аксель + тройной аксель + тройной сальхов + тройной сальхов + двойной аксель! Его результат — 69,50 балла.
Ну что, начинаем финальные соревнования! Первыми свой комплект наград разыграют мужчины!
Итоговая таблица на ваших экранах.
Алиса Двоеглазова напугала всех, сорвав первым прыжком четверной тулуп, после чего удачно зашла на два каскада и решилась перепрыгнуть первый прыжок. Вторая попытка исполнить четверной тулуп вышла прекрасной — 38,32 балла набирает Алиса и уверенно возглавляет турнирную таблицу!
Мария Захарова пошла на риск и стала делать прыжок за прыжком в попытке выпрыгнуть четверной тулуп. Растеряла в итоге спортсменка и силы, и время, из-за чего набрала в итоге сильно меньше баллов, чем могла бы — 21,97.
Дина Хуснутдинова справилась с программой, получив незначительную сбавку за каскад из тройных прыжков. Результат ученицы Этери Тутберидзе составил 35,41 балла.
Камила Валиева два раза пошла на четверной тулуп, но оба раза не хватило в самом конце оси вращения, чтобы приземлиться и продолжить исполнение комбинации. Не хватило времени на каскад из трех прыжков — результат фигуристки составил 24,05 балла.
Дарья Садкова вышла на лед следующей — справилась она шикарно со сложнейшими каскадами, но с одиночным тройным лутцем получилось не все, почти коснулась на выезде она льда рукой. Итоговая отметка — 36,89 балла.
Открывает соревнования у женщин Софья Муравьева, не все получилось чисто, из-за чего результат вышел не таким, на который, возможно, спортсменка рассчитывала — 31,04 балла.
Тем временем стартует женский полуфинал! На разминку вышли Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Камила Валиева, Дарья Садкова и Софья Муравьева.
Итоговая таблица на ваших экранах.
Владислав Дикиджи очень четко по времени разложил все три прыжковых элемента, не оставив себе права на ошибку. Все сделал Влад чисто, в сумме набрал 58,23 балла и отобрался в финал турнира!
Никита Сарновский шикарным образом выкручивает каскад из четверного лутца и двух тройных акселей! Одиночный четверной риттбергер тоже вышел удачным, судьи все засчитали в плюсовой зоне, результат прекрасный — 67,17 балла.
А вот у действующего чемпиона — Николая Угожаева — выступление не задалось. Пришлось ему после падения перепрыгивать четверной лутц, из-за чего времени на каскад с тремя прыжками просто не хватило. Обидно за фигуриста, его результат составил 31 балл.
Глеб Лутфуллин просто взорвал публику — каскад из трех тройных акселей был сделан идеально, за что судьи добавили ему дополнительных баллов! Почти 55 баллов за всю комбинацию набрал спортсмен из Санкт-Петербурга и взлетел на первую строчку!
Григорий Федоров расставил элементы от самого сложного к самому простому — каскад четверной лутц + тройной аксель + двойной аксель вышел с ошибочкой, два тройных акселя следом вышли хорошими, а закрыл он комбинацию четверным флипом. Результат Федорова — 48,68 балла.
Матвей Ветлугин открывает соревнования шикарным четверным риттбергером, следом влупил он каскад четверной флип + двойной аксель, а закрыл программу каскадом из четверного флипа и двух двойных акселей! Итоговый результат — 40,13 балла!
Переходим к решающим этапам у одиночников! И первыми на лед выйдут полуфиналисты турнира! Владислав Дикиджи, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Федоров, Матвей Ветлугин.
Чемпионами России по прыжкам становятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов!
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова тоже пошли на риск, попробовав исполнить четверной выброс. Правда, поставили ребята его не в конец, а в середину программы, однако и это не помогло партнерше приземлить его чисто. Результат пары — 28,15 балла. Зафиксировали недокрут на акселе у них.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов шикарно сделали первые три элемента и пошли на риск на выбросе, попробовав сделать четверной сальхов! Дважды заходила пара на него, но оба раза Насте не удалось приземлиться. Но без падений не бывает взлетов — результат пары 29,85 балла.
Финал открыли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Не получился у них каскад и выброс, в итоге набрали они всего 23 балла — побороться с таким результатом за первое или второе место будет практически нереально.
Полуфинальная таблица на ваших экранах.
Лиза Осокина и Артем Грицаенко тоже выбывают из борьбы после срыва каскада тройной тулуп + аксель. При этом выброс и подкрутка были исполнены в плюсовой зоне, но этого не хватило, чтобы пройти дальше. Результат пары — 16,58 балла.
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев сделали все элементы чисто, но не идеально — арбитры нашли недокрут, который лишил пару шансов на выход в финал. Не пробили они отметку в 20 баллов и остались за пределами призовой тройки.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили с помарками, но судьи пожалели титулованную пару и не засчитали, к примеру, сбавку за касание рукой льда партнершей после выброса. Их итоговый результат составил 22,21 балла.
А вот у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова не задалось выступление — упал спортсмен с тройного сальхова и по сути сразу же лишил шансов себя и партнершу увидеть в финале. Всего лишь 15,35 балла набирают они и располагаются на третьем месте.
Следом на площадке чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский! Продали подороже зрителям они свои элементы и набрали 22,69 балла!
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков достойно открыли соревновательный день, чисто исполнив свои заявленные элементы. Их результат — 21,80 балла.
На лед выйдут шесть пар:
- Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
6. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
Начинаем соревновательную программу состязаниями спортивных пар!
Добрый день, дорогие друзья! В Москве на «Навка Арене» продолжается чемпионат России по прыжкам!