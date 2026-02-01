Валиева уступила на первом турнире после дисквалификации

15:02

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова тоже пошли на риск, попробовав исполнить четверной выброс. Правда, поставили ребята его не в конец, а в середину программы, однако и это не помогло партнерше приземлить его чисто. Результат пары — 28,15 балла. Зафиксировали недокрут на акселе у них.