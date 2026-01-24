Размер шрифта
Подготовка к Играм: Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на КМ. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира. Этап 7, Гомс, Швейцария. Спринт 1,5, мужчины и женщины. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

Савелий Коростелев и Дарья Непряева принимают участие в спринте классическим стилем на 1,5 км в рамках 7-го этапа Кубка мира. Они впервые выступят в четвертьфинальных забегах. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

13:03

Савелий и Дарья впервые выступят в четвертьфиналах в спринте на этапах Кубка мира! Надо немного подождать: забеги у женщин стартуют в 14:30. Мы скоро вернемся!

13:00

Итак, Коростелев в четвертьфинале! В итоговом протоколе он занял 26-е место!

12:51

22-е время у Коростелева! +8,21 от лидера на данный момент! Отличные шансы на четвертьфинал.

12:50

26-е время у россиянина на полукилометровой отсечке, он уступает шесть секунд лидеру — Йоханнесу Клебо.

12:48

Вышел на трассу Савелий!

12:37

Мужскую квалификацию открывает швейцарец Ноэ Нэфф. У Коростелева 43-й стартовый номер.

12:25

Теперь ждем квалификационный забег у мужчин, он начнется в 12:37 мск.

12:21

Выиграла квалификацию шведка Линн Сван. А Непряева заняла итоговое 29-е место — и этого хватило для того, чтобы она смогла пробиться в четвертьфинал!

12:13

15,15 секунд уступила лидеру на финише Непряева. Пока у нее 24-я позиция — есть шанс квалифицироваться!

12:12

500 метров россиянка прошла с 27-м временем...

12:11

Очень скоро Дарья придет финишу, на 1,5 километра много времени не потребуется.

12:09

Стартовала Непряева!

12:00

Гонка началась, первой стартовала американка Рози Бреннан.

11:59

У Дарьи Непряевой 38-й стартовый номер. Она начнет забег в 12:09.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, которые бегут спринт на этапе Кубка мира в Гомсе. Квалификационный забег у женщин начнется в 12:00.

