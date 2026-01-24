Подготовка к Играм: Коростелев и Непряева впервые прошли квалификацию в спринте на КМ. LIVE

Савелий и Дарья впервые выступят в четвертьфиналах в спринте на этапах Кубка мира! Надо немного подождать: забеги у женщин стартуют в 14:30. Мы скоро вернемся!
Итак, Коростелев в четвертьфинале! В итоговом протоколе он занял 26-е место!
22-е время у Коростелева! +8,21 от лидера на данный момент! Отличные шансы на четвертьфинал.
26-е время у россиянина на полукилометровой отсечке, он уступает шесть секунд лидеру — Йоханнесу Клебо.
Вышел на трассу Савелий!
Мужскую квалификацию открывает швейцарец Ноэ Нэфф. У Коростелева 43-й стартовый номер.
Теперь ждем квалификационный забег у мужчин, он начнется в 12:37 мск.
Выиграла квалификацию шведка Линн Сван. А Непряева заняла итоговое 29-е место — и этого хватило для того, чтобы она смогла пробиться в четвертьфинал!
15,15 секунд уступила лидеру на финише Непряева. Пока у нее 24-я позиция — есть шанс квалифицироваться!
500 метров россиянка прошла с 27-м временем...
Очень скоро Дарья придет финишу, на 1,5 километра много времени не потребуется.
Стартовала Непряева!
Гонка началась, первой стартовала американка Рози Бреннан.
У Дарьи Непряевой 38-й стартовый номер. Она начнет забег в 12:09.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Савелия Коростелева и Дарью Непряеву, которые бегут спринт на этапе Кубка мира в Гомсе. Квалификационный забег у женщин начнется в 12:00.