«Петросян и Гуменник не уступают мировым лидерам». Александр Энберт — об олимпийском отборе

Серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт объяснил «Газете.Ru», почему он уверен, что Аделия Петросян и Петр Гуменник квалифицируются на Игры в Италии. Также оценил их программы, рассказал о планах по освещению соревнований, порадовался возвращению на лед Александры Трусовой и выразил надежду, что скоро болельщики увидят на турнирах Камилу Валиеву.

«Можем надеяться на победу россиян»

— Совсем скоро в Пекине пройдет отбор на Олимпийские игры по фигурному катанию. Какие у вас ожидания от выступлений российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян? Смогут ли они занять первое место на отборочном турнире?

— Ожидания очень оптимистичные. Ребята и по технической части, и по катанию не уступают мировым лидерам. И поэтому на отборе, конечно, ждем от них первых мест. У Аделии будут в соперницах чемпионки Европы Анастасия Губанова и Луна Хендрикс, но думаю, что их удастся победить, учитывая ее запас и в техническом плане, и в катании. Ну и Петр Гуменник тоже только что показал очень мощный контент, так что можем надеяться на победу.

— Как оцениваете новую короткую программу Петра Гуменника под саундтрек к фильму «Парфюмер», которую поставил Даниил Глейхенгауз?

— Сейчас начало сезона — предстоит много работы, чтобы ее вкатать, чтобы почувствовать ее так, как он чувствовал свою прежнюю короткую программу в прошлом году. Но хорошая программа — это чисто откатанная программа. Думаю, с хорошим и чистым прокатом она будет выглядеть прекрасно.

— Какое впечатление на вас произвела новая произвольная программа Петра под трек «Молитва» Мэтта Беллами из сериала «Игра престолов», которую поставил Илья Авербух?

«Сильная спортивная Россия нужна миру». Интервью Олега Матыцина России не следует только ждать решений и инициатив от нового президента МОК Кирсти Ковентри, нужно вести... 14 июля 16:00 — То, что я сказал, относится к обеим программам. Понятно, что они только поставлены, их нужно накатать, наработать и почувствовать. Так, как он чувствовал свои предыдущие программы: они действительно были прекрасны. «Онегин» прекрасный, «Дюна» классная. Поэтому при чистых прокатах они будут выглядеть замечательно, как мне кажется. Ничуть не хуже программ прошлого года.

— Согласны ли вы, что в олимпийский сезон лучше не рисковать и выступать со старыми программами?

— Не совсем согласен. Есть разные инструменты. Аделия воспользовалась своими старыми программами прошлого года, которые не были показаны на мировой арене. Как чувствует спортсмен, если он хочет откатать новые программы со свежим ощущением, с какими-то новыми эмоциями, так и нужно делать. Если, допустим, Аделия захотела оставить программу прошлого года, которую широкая мировая арена еще не видела, почему нет? В условиях нашего отстранения это вполне понятный ход.

Я все-таки склоняюсь к тому, что, если спортсмен хочет показать новые программы и попробовать новые образы, для него это эмоционально важно. Катать старую программу иногда бывает сложно. Ты уже вроде все сказал, нужно находить какие-то новые грани. Поэтому это тоже не всегда простой путь, просто следует выбрать тот, который на данный момент проще и удобнее.

— Аделия Петросян решила оставить на олимпийский сезон прошлогодние программы. Вы отмечали, что это удачный ход с ее стороны. На ваш взгляд, новые программы в такой напряженный сезон стали бы дополнительной сложностью для нее?

— Вряд ли это станет сложностью. Если Аделия чувствует, что ей эти программы близки, она в них уверена, а на уверенную программу нанизывать сложный контент для нее проще, — то отлично. Это абсолютно нормально, учитывая, что они не катали эти программы на мировой арене. Нам, зрителям внутри России, хотелось бы увидеть что-то новое, но надо все-таки думать об отборе на Олимпийские игры. Так что это абсолютно нормальный ход в нынешних условиях.

— Российские фигуристы давно не выступали на международных соревнованиях. Насколько сложно будет получить от судей достойные оценки?

«Рада, что у Губерниева есть время для комментирования всего»: интервью Алины Загитовой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью «Газете.Ru» заявила, что намерена... 15 мая 09:11

— Думаю, что на квалификационном турнире будет очень много разговоров о том, какие будут ставить баллы за компоненты, как будут оценивать докруты, недокруты. Потому что в прошлом сезоне мы видели, как Илье Малинину ставили «галки» и Q. И тогда обсуждали, будут нашим спортсменам ставить такие высокие компоненты, как на российских турнирах. Честно, не знаю, чего ожидать. Посмотрим. Я думаю, что компоненты будут чуть ниже, чем на российских турнирах. А докруты, недокруты все-таки смотрят по видео. Я надеюсь, что прокаты будут оцениваться максимально объективно.

— Практически нет сомнений, что Гуменник и Петросян смогут пробиться на Олимпийские игры. А как вы оцениваете их шансы завоевать медали уже в Милане?

— С оптимизмом. Ребята сильные, с сильным набором элементов. В мужском одиночном катании сейчас, конечно, сложно бороться с Ильей Малининым. Он уже в очень неплохой форме. Показал интересные программы в этом сезоне. Но Петр тоже в хорошей форме. Еще есть Юма Кагияма, Миша Шайдоров, которые также обладают хорошим набором. Поэтому в мужском одиночном катании будет очень сложно.

Претендовать на тройку можно, но должны сложиться определенные факторы.

В женском одиночном катании, наверное, будет чуть проще, но все зависит от того, какие оценки за какие компоненты будут ставить. Думаю, что Аделия в этот сезон войдет с четверными прыжками. Не знаю, как это будет сейчас, на отборочном турнире, но к Олимпиаде, полагаю, точно будет готовить четверные. У действующей чемпионки мира четверных нет, поэтому у Аделии есть определенный запас в технике. Будем смотреть на компоненты. Технически она сейчас очень хорошо готова. Если компоненты будут совпадать с лидерами, то, конечно, призовые места на Олимпийских играх вполне реальны.

«Хотел бы поехать на Олимпиаду»

— Ранее в интервью «Газете.Ru» вы сказали, что хотели бы поехать на Олимпийские игры в Италии в качестве журналиста и комментатора. Приблизились ли вы к этой цели?

— Если это будет возможно, я по-прежнему очень хотел бы. Но отборочный турнир будем обсуждать из студии в Москве. Надеюсь, Олимпийские игры будем комментировать уже из студии в Милане. Пока это остается надеждой. Конечно, очень бы хотелось бы побывать на Олимпийских играх, насладиться этим праздником спорта.

«Строим подготовку с прицелом на Олимпиаду»: интервью Татьяны Сергаевой Российским спортсменам будет тяжело возвращаться на международные соревнования, где сложилась система... 21 апреля 12:57

— Какие у вас планы по журналистской деятельности в олимпийский сезон? Какие проекты по фигурному катанию будете вести? Будете ли комментировать соревнования?

— Мы по-прежнему будем еженедельно выходить в эфир на Okko и обсуждать все международные турниры, олимпийскую квалификацию. Так что каждую неделю обязательно будет дайджест фигурного катания. Ну и, конечно, в Telegram-канале и в сообществе VK тоже не перестану делиться мыслями.

Олимпийский сезон очень важен, очень интересен. Даже мелкие детали программы, компоненты, технические нюансы хочется обсуждать, максимально в это погрузиться. Поэтому фигурного катания в этом сезоне будет больше.

«Не скажу, что сильно удивился возвращению Трусовой на лед»

— 13 сентября вы выступили в шоу Евгении Медведевой в стиле «дискотека нулевых». Там был даже танцпол прямо на арене. Как вы отнеслись к этой необычной идее?

— Классная идея танцпола на льду. Мне кажется, мы стали с зрителями чуть-чуть ближе, потому что нас разделяло буквально 20 сантиметров бортика. Классная идея. Женя движется, ищет новые возможности, музыкальные форматы, новые предложения для зрителей – это здорово. Приятно, что ледовые шоу развиваются и становятся интереснее. И для нас, фигуристов, и для зрителей.

— В шоу приняли участие Митя Фомин, Катя Лель, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники». Какие у вас ощущения от репетиций и выступления вживую с такими легендами эстрады?

«Нейтральный флаг — выбор каждого спортсмена». Интервью чемпиона России по автогонкам Выступление под нейтральным флагом — личный выбор каждого российского спортсмена. Такое мнение... 05 августа 22:13 — Как будто машина времени переносит тебя в нулевые, вспоминаешь, как в юности постоянно по радио слышал эти песни. Приятная ностальгия. Не всех исполнителей знаю. «Винтаж» слышал, песни постоянно попадались на радио, видел клипы по телевизору. «Отпетых мошенников» у меня друзья слушали – какие-то песни и я слышал.

— На шоу также выступила ваша хорошая подруга Александра Трусова, которая недавно вышла на лед после рождения сына. Удивились ли вы, что Александра так быстро вернулась к выступлениям в шоу? Как оцените ее форму сейчас?

— Не скажу, что очень сильно удивился.

Все-таки Саша очень целеустремленная, она любит фигурное катание. Приятно увидеть ее на льду.

Да, прошло очень мало времени после рождения ребенка, но я слежу за ее соцсетями и видел, что она готовилась, начала прыгать. Могу только порадоваться, что у нее все получается, что она восстанавливает форму. Приятно быть с ней на льду.

«С Валиевой любые соревнования становятся интереснее»

— Евгения Медведева и Алина Загитова представили на шоу совместный номер. Как оцениваете идею этого выступления?

— Здорово, что они выступают вместе, это легенды нашего современного фигурного катания, ничего, кроме комплиментов, сказать не могу. Евгения участвовала в шоу Алины Загитову, а сейчас Алина выступает у Евгении Медведевой. Думаю, болельщики рады, что могут прийти на шоу и увидеть их вместе на одном льду. А мы — дружим, общаемся. Конечно, когда собирается такая компания, нам тоже приятно — и на льду, и болтать и шутить.

— В каких еще ледовых проектах зрители смогут увидеть вас в ближайшее время? Есть ли надежда на возвращение «Ледникового периода»?

— Пока сложно сказать. Ледовые спектакли и шоу, конечно же, будут, поэтому мы обязательно увидимся на льду. Надеемся, что будет и «Ледниковый период», и другие шоу. А там – как получится. Все-таки про следующие спектакли лучше задавать вопросы продюсерам, а про «Ледниковый период» — Илье Авербуху. Но я всегда рад выйти на лед и принять участие в любом спектакле, шоу или телевизионном проекте.

— Камила Валиева недавно выступила в шоу Ильи Авербуха в Краснодаре и исполнила каскад из двух тройных тулупов. Как оцените ее форму в преддверии возвращения к официальным тренировкам?

— Камила молодец, возвращается в форму. Она и в Китае только что выступала, я смотрел видео — она в прекрасной форме и движется вперед. Просто рад, что Камила возвращается к спорту, продолжает подготовку. Жду скорейшего ее возвращения на спортивную арену. С ней любые соревнования становятся интереснее.