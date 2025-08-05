«Нейтральный флаг — выбор каждого спортсмена». Интервью гонщика Михаила Симонова

Выступление под нейтральным флагом — личный выбор каждого российского спортсмена. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил шестикратный чемпион России по автогонкам, выступающий в этом году в классе TCR Russia, Михаил Симонов. Также он рассказал, почему предпочел гонки футболу, выразил надежду на скорое снятие санкций с российского спорта и назвал Александра Овечкина примером для детей.

«Когда нужно подтверждать статус чемпиона, нельзя расслабляться»

— Как вы пришли в этот спорт? Почему выбрали именно гонки?

— Я начал заниматься автоспортом в пять лет. Меня привел в него мой дедушка. Параллельно я занимался еще футболом, и у меня получалось довольно неплохо — я всегда забивал, когда выходил на поле, хотя играть я, условно, не умел. Первый мой опыт был на ледовом карте по льду, где я учился контролировать занос. Дедуля мне помогал и активно мной занимался.

— Тогда, в детском возрасте, футбол был равноценным увлечением или все же гонки были в приоритете?

— В тот период у меня в приоритете было абсолютно все, что было связано со спортом. Я был настолько заряжен, что пробовал абсолютно все: плавание, бег, ролики, сноуборд — все то, что дает энергию. Но два основных направления были футбол и картинг.

Не скажу, что в футболе у меня все складывалось хорошо. Тренер просил дедулю, чтобы он привез меня на игру и меня бы выпустили. Дедуля спрашивал: зачем, он играть-то не умеет? А тренер отвечал: он выходит на поле и забивает, а больше ничего не нужно.

Наверное, не было никакого давления, должен я заниматься тем или иным. Просто мне больше понравилась скорость и адреналин от управления картом. Хотя это направление не суперпопулярное, потому что автоспорт всегда был дорогим, в него нужно вкладывать деньги.

— Не пожалели, что не связали жизнь с футболом?

— На самом деле, нет. По причине того, что в футболе можно получить серьезную травму, которая лишит тебя абсолютно всего. Конечно, картинг — тоже опасный вид спорта. Потому что ничем не защищен. У тебя комбинезон, защита ребер, шлем, перчатки и обувь, но если ты переворачиваешься на карте, то ты из него вылетаешь. И все что угодно может произойти. Благо у меня не было никаких серьезных травм, не было переворотов, и я прошел этот путь очень гладко. Были столкновения, ушибы, но не было никаких серьезных повреждений, которые как-то могли повлиять на ход моей карьеры.

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И сейчас я понимаю, что это очень сложный путь, потому что тебе может повезти, ты его пройдешь, а может и не повезти — случится какая-то тяжелая травма. Можно просто по улице идти, споткнуться и упасть. Многое зависит и от везения.

Каким бы спортом я ни занимался, я всегда осознавал: мне нельзя получить травму. Надо быть подготовленным, разогретым. Если что-то случится, я подставлю команду, спонсоров и людей, которые за меня болеют.

— Вы выступаете в разных классах — где комфортнее всего? Где сложнее?

— Я выступаю в нескольких дисциплинах: ралли-кросс на асфальте и на грунте, в зимних ледовых гонках на шипах по льду, в кольцевых гонках. Каждая дисциплина приносит свои плоды.

В ралли-кроссе очень важна реакция на светофор, правильно подобранные обороты, чтобы не забуксовать сильно на старте, борьбе. Если хоть немного проморгал, тебя сразу обогнали. Зимняя ледовая гонка очень схожа с ралли-кроссом, потому что так же стартуют пять машин в ряд и старт тоже очень важен. Критично подобрать обороты, чтобы машина, когда отпускаешь сцепление, зацепилась шипами за лед. Это определенный навык, который приходит не сразу. Ведь большинство пилотов не сразу понимает, как чувствовать автомобиль в скольжении и вообще — что такое борьба на льду.

Нужно правильно позиционировать машину. За счет бокового скольжения она останавливается, и благодаря прикосновению к другому автомобилю ты отталкиваешься, объезжаешь его и едешь дальше. Все это, кстати, можно почувствовать и летом, когда идет сильный дождь. Машина на сухой резине — слике — не предназначена под дождь. И нужно уметь контролировать ее в заносе — так же, как и в ледовых гонках.

— Вы — самый молодой чемпион в истории SMP TCR Russia, первый чемпион-дебютант с 2016 года, первый чемпион в двух классах подряд. В юном возрасте вы добились немалых высот — накладывает ли это на вас дополнительную ответственность? Насколько это для вас высокая планка?

— Конечно, ответственность есть. Когда, например, необходимо подтверждать статус чемпиона России, ты понимаешь, что нельзя расслабляться. Нужно постоянно держать себя в фокусе и контролировать абсолютно все. Потому что как только дал слабину, сразу проиграл. Не нужно поддаваться ощущению, что все дается легко: за этим всегда стоит очень большая работа. И все, что ты делаешь, нужно для того, чтобы в конце сезона показать результат.

Отдельно взятую гонку я никогда не беру в расчет. Если я выиграл один этап, это не значит, что я чемпион. Я им стану, когда выиграю весь чемпионат, и вот тогда могу себя похвалить за это. А после победы в одной гонке я всегда стараюсь проанализировать, что сделал на так. За каждой победой стоят ошибки, которые ты допускал по ходу тренировок.

«В Эстонии зал молчал, а мой отец стоял и аплодировал»

— Допускаете ли возможность снова попытаться реализоваться в «Формулах»?

— Туда надо идти в юном возрасте, лет в 16-17. Конечно, попробовать хотелось бы, но у меня уже не тот возраст, когда в это можно окунуться. У меня сейчас другие цели и задачи — это кузовные гонки. И, в частности, мечтаю попасть в спортпрототипы, которые сопоставимы с «Формулой-1».

— В одном из интервью вы говорили, что хотите проехать Asian Le Mans Series, поскольку там есть возможность выступать с российским флагом. Насколько для вас это принципиальный момент? И есть ли еще какие-либо старты, не подпадающие под санкции, которые вам были бы интересны в перспективе?

— Я жду тот момент, когда можно будет выступать под российским флагом.

Наверное, в нынешних реалиях азиатская серия — это самое оптимальное, где можно как-то себя проявить, помимо России.

И да, можно выступать под нейтральным флагом, но я не могу внутри себя это преодолеть. Да, буду, условно, приезжать на подиумы — на третьей позиции или вовсе выиграю какое-то соревнование, — но не будет никакого флага надо мной. Никакого удовольствия я от этого не получу.

Потому что нас здесь воспитали, мы прошли через много школ. Я говорю не только про себя, а про вообще всех спортсменов, которые росли здесь и воспитывались. У меня была школа от одной команды картинговой, потом другая школа, потом третья школа. А если говорить про выступления за рубежом, то сейчас самое актуальное — это выступать в азиатской серии. Но пока не закончится сезон в серии российских кольцевых гонок, об этом говорить рано.

— Вы уроженец Сызрани, проживаете в Москве, при этом являетесь чемпионом Эстонии по ралли-кроссу. Как так получилось? И, выступая в Эстонии, не сталкивались ли вы там с русофобией?

— Конечно, я с этим столкнулся. Представьте: приходит русский пилот и с первого же года выигрывает чемпионат. Это было как раз в преддверии пандемии.

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Здесь важно сказать, что меня всю жизнь поддерживает отец, он финансировал мои занятия и всегда поддерживал меня. И на награждение по итогам чемпионата Эстонии мы поехали вместе с отцом. Когда вышел пилот, занявший второе место, стоял гул, овации. А когда вышел я, стоял и аплодировал только мой папа. Мне не было принципиально, чтобы люди встречали меня аплодисментами. Важно было увидеть отца, который стоял и радовался за меня.

Наверное, это и было начало моего успеха. Потому что до этого я пять раз подряд занимал вторые места. А потом выиграл в Эстонии и дальше стал побеждать и в России.

— Если говорить о Прибалтике, не так давно обсуждалось решение организаторов Вильнюсского марафона, которые допустили к участию россиян и белорусов, но заявили, что они не будут иметь права на победу. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Это очень некрасиво, у спортсменов просто руки опускаются. Мы же побеждаем не ради победы, а чтобы доказать себе, что можешь это сделать, что все это не зря. У каждого спортсмена есть внутренняя дисциплина: каждый день вставать и заставлять себя заниматься. Ленишься, но идешь и делаешь, и все для того, чтобы были результаты. Конечно, когда тебе говорят, что ты выиграешь, но победу не засчитывают, зачем идти на старт? Ради чего? Именно возможность победить двигает тебя вперед. И через поражения ты приходишь к победе.

Если бы такое сказали после финиша, было бы тоже обидно. Но ты бы знал, ради чего участвуешь. А когда подобное говорят перед стартом, голова работает совсем иначе, заранее сдаешься. Был недавно случай, когда российский марафонец пробежал шесть дней, выиграл, но его результат аннулировали, потому что на финише он взял в руки российский флаг.

«Нейтральный статус — выбор каждого»

— В отношении российского спорта было введено много санкций, в том числе персональных. В прошлом году представитель гоночного мира Никита Мазепин выиграл суд и добился снятия ограничений. Пусть они имеют и опосредованное отношение к спорту, все же это важное событие. Может ли оно, на ваш взгляд, повлиять на имидж российских гонок в мире?

— Думаю, это первый шаг к тому, чтобы в целом санкции снимались. В ряде видов спорта их уже смягчают, и я верю, что момент отмены ограничений все ближе. Увы, спорт связан с политикой, многие таланты просто пропадают — особенно люди, которые занимаются олимпийскими видами спорта.

Один раз в четыре года у них есть шанс показать все, чему они научились. И тут — бац! И все.

— Автоспорт, как вы сказали, является дорогим видом. Мировая практика показывает, что виды спорта, где большую роль играют финансы, в меньшей степени ориентируются на международные санкции — к примеру, теннис, смешанные единоборства...

— Все зависит от организации. Если она нейтрально ко всему этому относится, люди выступают. А многие федерации боятся допускать россиян.

— Да, но при этом, скажем, не осталось ни российских пилотов, ни российских трасс в «Ф1». Стоит ли ожидать возвращения туда гонщиков из России? Кто сейчас по потенциалу мог бы это потянуть?

— Многие могли бы, я — тоже. У нас много спортсменов, которые готовы выступать под российским флагом, как только дадут зеленый свет. И я уверен, что они будут занимать пьедесталы и показывать, что мы не просто так здесь сидели.

Приземлился на пивной ларек, съели крысы, был заколот: как сложилась судьба олимпийского Мишки Ровно 45 лет назад состоялась церемония закрытия московской Олимпиады — 1980. Ее кульминацией стал... 03 августа 16:02 Конечно, у меня была мечта попасть в «Формулу-1». Но там оказаться практически нереально. Может повезти или нет. Мы с отцом сделали ставку на кузовные серии, потому что и там можно добиться определенных высот. А «Ф1» останется несбыточной мечтой.

— Ваша позиция относительно нейтрального статуса понятна, но многие спортсмены на него соглашаются, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Можете ли вы их понять и поддержать или для вас это неприемлемо?

— Михаил Дегтярев, министр спорта, уже говорил: те, кто выступает под нейтральным флагом, ничего не нарушают. Главное, чтобы возвращались обратно. У многих сейчас нет выбора, и они принимают условия международных организаций. И среди картингистов много тех, кто выступает под нейтральным флагом. К примеру, Максим Орлов, с которым я хорошо знаком. Он участвует как в чемпионате России, так и в чемпионатах Европы и мира. И показывает очень хорошие результаты. Без выступлений за границей ты не так сильно развиваешься, потому что на международном уровне ты сталкиваешься с разными соперниками, которые могут быть сильнее тебя.

Там другие трассы, другие погодные условия. Я никого не осуждаю, это их желание. Я же, наверное, прошел определенную стадию, и для меня все это выглядит несколько иначе.

— Но многие меняют спортивное гражданство ради возможности полноценно представлять другую страну. Не так давно, к примеру, фигуристке Веронике Жилиной запретили выступать за Азербайджан. Как вы относитесь к случаям, когда атлеты покидают Россию и берут спортивное гражданство другого государства?

— Рано или поздно они захотят вернуться. Не знаю, мне сложно ответить. Лично я о таком никогда не думал. Нет ничего плохого, скажем, если пилоты выступают под нейтральным флагом и возвращаются обратно. А про людей, которые меняют гражданство, сложно говорить: мы же не знаем, с чем они сталкиваются. У каждого спортсмена есть выбор. И если они его делают, то либо приходят к этому сознательно, либо потом грустят, что приняли неверное решение.

— Основную линию по ограничениям в отношении российского спорта проводил Международный олимпийский комитет с 2022 года. Сейчас в организации сменился руководитель, пришла Кирсти Ковентри, которая еще до вступления в должность заявила, что создаст рабочую группу по допуску спортсменов из стран, находящихся в военных конфликтах. Ждете ли вы, что она будет более лояльна и объективна, чем Томас Бах, и возможны ли при ней позитивные изменения?

— Я верю, что что-то поменяется. Мне всегда казалось, что спорт — вне политики. Никто не поймет, пока не окунется в жизнь спортсмена, что такое каждый день вставать, просыпаться и делать все то, что нужно. Не всегда ты можешь знать, принесет ли это какие-то плоды. Но когда ты выходишь на старт и побеждаешь, то говоришь себе: так вот ради чего я это и делаю.

«Овечкин — пример для детей и подростков»

— Сейчас очень активно обсуждается фильм F1 с Брэдом Питтом — вы его уже посмотрели? Если да, какие остались впечатления?

— Смотрел совсем недавно. Большинство из моих друзей сказали, что фильм крутой, 10 из 10. А я скажу так: бороться так, как там показано, недопустимо. Пилот, который в фильме работал на команду, в реальности заработал бы себе пожизненную дисквалификацию. «Формула-1» — это очень красивый вид спорта. Люди борются на больших скоростях, и малейшая ошибка может привести к роковым последствиям.

Поэтому я бы дал фильму оценку 6 из 10. Не буду его принижать — все же продюсером фильма стал Льюис Хэмилтон. И картину снимали по его рекомендациям. Считаю, он молодец, что попробовал и сделал такую красивую картинку. Людям, которые не разбираются в автоспорте, фильм, конечно, понравится. Все очень интересно показано. Ну и все хотят на Брэда Питта посмотреть: выглядеть в 60 лет так, как он выглядит сейчас, дорогого стоит.

— А, скажем, фильм «Гонка» про Джеймса Ханта и Ники Лауду? Оказал ли он на вас какое-то влияние?

— Для меня одним из самых крутых фильмов останется скорее «Форд» против «Феррари». Рядом с ним «F1» и не стоит.

— Помимо ряда турниров, в которых мы все равно можем следить за выступлениями россиян, в нашем спорте в этом году произошло поистине знаменательное событие: Александр Овечкин побил снайперский рекорд в НХЛ, державшийся 26 лет. Насколько это важно, на ваш взгляд, для имиджа российского спорта в мире? Можно ли Овечкина сейчас называть его лицом?

— Начну с того, что я занимался с физиотерапевтом Павлом Бурлаченко — который тренирует и Овечкина. Он поехал в США за три месяца до этого события и готовил Александра к заключительным играм перед рекордом.

Я смотрел несколько документальных фильмов про Сашу Овечкина. Человек выбрал один путь и шел по нему, всю жизнь любил свое дело и получал от него удовольствие. И в этом, наверное, суть: ты жертвуешь чем-то, чтобы добиться определенных результатов. Потому что нельзя быть успешным в нескольких направлениях, бывает только одно. Либо идешь и побеждаешь, либо постоянно становишься третьим, четвертым. Труд, старание и желание победить, быть одним целым с командой, не быть единоличником — это Овечкин.

Он тоже сталкивался с тем, что что-то не получалось, бывали травмы. Но он никогда не сдавался, всегда знал, ради чего живет и играет. Это большой пример для детей, для подростков. Не знаю, когда побьют рекорд Овечкина, если только поменяют правила в НХЛ. А сейчас кажется, что это вечный рекорд. И ведь Ови еще не завершил карьеру, он будет только улучшать результат, может, и до тысячи шайб дойдет.