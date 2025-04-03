«Роман Авериной и Соловьева стал для меня большим сюрпризом»: интервью Александра Энберта

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал о своей мечте поехать на Олимпийские игры — 2026 в Милане в качестве журналиста, раскрыл, что сильнее всего испугало его на шоу «Титаны», объяснил, почему удивился роману Дины Авериной и Дмитрия Соловьева, а также похвалил Камилу Валиеву за активно проведенную зиму и восстановление тройных прыжков.

«Очень пугал риск травм»

— Ваша спортивная подготовка фигуриста помогла вам на шоу «Титаны»?

— Подготовка фигуристов очень специализирована: она заточена на выполнение различных элементов на льду и в целом подразумевает катание на льду как основное направление. Испытания «Титанов» значительно разнообразнее. Поэтому профессиональному спортсмену, даже если он успешен в своей дисциплине, будет довольно сложно адаптироваться. Возможно, исключением будет гимнастика, поскольку ее подготовка более близка к условиям конкурсов, аналогичным испытаниям «Титанов».

Тем не менее в плане координации, ловкости и выносливости подготовка фигуриста, безусловно, пригодилась мне. Поэтому я шел на этот проект с хорошим багажом знаний и умений, и мне было интересно попробовать себя в новой роли.

— Вы участвовали в «Титанах» вместе с другим фигуристом Владимиром Морозовым. Поддерживали ли вы друг друга?

— Да, было здорово увидеть на арене знакомого человека — и не просто фигуриста, а Вову, с которым мы вместе выступали в олимпийской команде и завоевали медали на Олимпийских играх. Это было действительно замечательно, и я очень рад, что мы оказались там вместе. Хотя не могу сказать, что мы как-то особенно поддерживали друг друга, потому что поддержка в данном случае, скажем так, не была главной. Скорее, мы больше обсуждали различные испытания, размышляли о том, что может помочь, как мы можем что-то сделать лучше, как пройти эти испытания более эффективно.

— «Титаны» известны как одно из самых сложных спортивных шоу. Не пугало ли это вас перед началом съемок?

— Если честно, меня очень пугала травматичность и риски, потому что самые сложные испытания и спортивные нагрузки всегда сопряжены с возможностью получения травмы.

От этого, к сожалению, не деться: растяжения, вывихи, переломы, поврежденные суставы — все это, увы, неизбежно, когда ты работаешь на пределе своих возможностей.

Поэтому мысль об этом постоянно была в моей голове. Она не давала расслабиться и заставляла держать концентрацию. Я делал все возможное, чтобы тщательно размяться, чтобы мышцы и суставы были готовы к испытаниям.

— Что стало для вас самым сложным в физическом и психологическом плане?

— В физическом плане у меня остались яркие воспоминания об испытании на кольцах. Эта нагрузка — что-то необычное для фигуристов. В парном катании мы в основном поднимаем партнера и держим вес на вытянутых руках, а не висим и удерживаем свой собственный вес. На первый взгляд может показаться, что это похоже, но на самом деле задействуются совершенно другие группы мышц, и это, конечно, было очень сложно. Все, что касается висов на руках, стало для меня настоящим испытанием: это было непривычно и неудобно, очень тяжело.

Что касается психологического аспекта, то здесь, пожалуй, главной трудностью была неизвестность. В спорте ты всегда знаешь, к чему готовишься. Но когда ты приходишь на шоу «Титаны», и перед тобой открываются ворота, то появляется ощущение неопределенности.

Это незнание того, что тебя ждет, действительно может взволновать. Порой оно вызывало даже больше переживаний, чем у меня было перед соревнованиями.

close Пресс-служба ТНТ

«Роман Авериной и Соловьева стал для меня большим сюрпризом»

— Вы также участвовали в шоу «Народный ледниковый», который прошел в новом формате, — с участием немедийных любителей фигурного катания из народа. Как вы оцените этот формат шоу?

— Мне кажется, очень важно, что фигурное катание становится доступнее для каждого человека. Сейчас действительно много людей занимаются фигурным катанием, ставят себе программы, и я очень рад, что «Ледниковый период» открывает для них свои двери. Огромное спасибо Илье Авербуху и Первому каналу за это.

Я сам занимаюсь развитием любительского и массового спорта: в рамках лиги «Наш спорт» мы проводим турниры, этапы Кубка и Финал Кубка, а совсем скоро состоится чемпионат Москвы среди любителей.

Мне приятно, что в «Ледниковом периоде» показано, что фигурное катание может быть любительским видом спорта для огромной аудитории.

— Кто из народных участников привлек ваше внимание больше всего?

— Ой, ну конечно, Наталья Саблина — это действительно невероятный человек, которая посвятила огромную часть своей жизни фигурному катанию и продолжает заниматься им.

Ей 66 лет, но она делает на льду невероятно много: вращается, прыгает, выполняет поддержки и играет на льду. Я считаю ее примером для многих.

Если что-то нравится, то нет никаких преград, — ни возраст, ни прочие трудности не могут стать помехой. Поэтому я, конечно, очень восхищаюсь Натальей.

— Кого вы могли бы выделить из звездных участников, чей прогресс в фигурном катании вас приятно удивил по ходу шоу?

— Ну, конечно, Ангелина Стречина — моя любимая партнерша, которая просто преодолевает себя. У нее была очень серьезная травма, из-за которой мы не могли тренироваться, но в короткие сроки мы все-таки вернулись на лед. Мы поставили программу, и Ангелина справилась с тем, что казалось невозможным. Она выполняла высокие поддержки и сложные хваты, хотя это было для нее очень тяжело, и травма не позволяла ей действовать в полную силу.

Она умеет скрывать все свои трудности за актерской игрой так, что судьи и зрители иногда даже не замечают, что у Ангелины была очень серьезная травма.

Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй, к которым раньше трудно было ее отнести.

Но «Ледниковый период» всегда про творчество и объединение творческих единиц — фигуристов, актеров, музыкантов, блогеров. Это создает что-то новое и интересное.

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— Многих поклонников шоу обрадовало, что ваши коллеги по «Народному ледниковому» Дмитрий Соловьев и Дина Аверина стали парой. Было ли это для вас таким же большим сюрпризом, как для широкой аудитории?

— Если честно, для меня это стало таким же большим сюрпризом, ведь мы, по сути, все работаем вместе. Понятно, что мы видимся каждый день. Мы с Димой и Диной часто встречались и в разговоре обсуждали поддержки. Я спрашивал Диму, как это делать, и у нас сложилась творческая дружеская атмосфера. Все работают и занимаются своими делами: у каждого своя программа, у кого-то более милые номера, у кого-то более игровые. Кто-то исполняет номера о любви, кто-то о разлуке, и в какой-то момент ты привыкаешь к тому, что все происходит именно так, не задумываясь о том, кто с кем и как общается. Мы все работаем, придумываем и играем роли.

И вот, когда я увидел в социальных сетях, что они пара, я удивился, как и все остальные. Хотя потом Ангелина мне сказала: «Да ладно, ты что, не догадывался? Это же было и так понятно!» Видимо, девушки как-то чувствуют такие вещи, а для меня это стало настоящим сюрпризом.

«Мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду и комментировать события»

— Какие у вас планы на развитие в медийной сфере?

— Мне очень хотелось бы создавать больше авторского видеоконтента как в вертикальном, так и в горизонтальном формате. У меня уже были влоги с различных выступлений и поездок с моей женой Алесей, и мне это очень нравится. Я думаю, что весной мы с Лесей продолжим это делать вместе. Леся снимала прекрасное шоу для своего канала «Прогулки с Кристабель», когда она путешествовала с нашей дочкой по разным городам России и делилась впечатлениями о том, как путешествовать с детьми. Поэтому я уверен, что весной мы снова начнем снимать вместе.

Ну и, конечно, я буду продолжать развиваться в роли ведущего. Это направление очень увлекает меня, и я чувствую, что еще многому могу научиться. Работая в этой роли, я стремлюсь не только улучшать свои навыки, но и изучать новые форматы и подходы, чтобы сделать свои выступления более интересными и запоминающимися для аудитории.

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— Есть ли в планах поехать на Олимпиаду в Милане-2026 и освещать ее в качестве комментатора и журналиста?

— Я работаю ведущим на Okko. В качестве ведущего я веду «Прокат show» и являюсь экспертом в студиях, а также в комментаторских кабинках, когда мы обсуждаем различные турниры.

Конечно, мне очень хотелось бы поехать на Олимпиаду и комментировать события непосредственно с места.

Наблюдать за происходящим своими глазами и иметь возможность пообщаться со спортсменами было бы намного лучше. Это моя мечта, и я буду рад, если у нас на Okko получится реализовать этот план.

Я уверен, что тогда мы сможем показать нашим любимым зрителям все нюансы подготовки к выступлениям и Олимпийским играм. Это действительно большая и важная часть моей жизни, которую я очень люблю.

— Вашей старшей дочери Кристабель скоро три годика. Многие родители ставят детей на коньки в этом возрасте. Планируете ли вы научить свою дочь кататься на коньках в ближайшее время?

— Да, конечно. Кристабель сама хочет кататься, она постоянно просится на лед. Она видит, как катается папа, и, естественно, ей тоже хочется попробовать. Понятно, что ей это интересно хотя бы просто ради самого опыта, ведь если она наблюдает, как родители проводят много времени на льду, ей тоже хочется быть частью этого процесса.

Возможно, пока не стоит говорить о том, нравится ей это или нет, но, как минимум, она стремится к этому, и я хочу поддержать ее желание. Поэтому я обязательно научу ее кататься. Она уже стояла на коньках, ей сейчас 2 года и 10 месяцев, и она с удовольствием топает своими маленькими ножками по льду. Хотя пока она не скользит, а просто ходит.

Я думаю, что скоро она начнет скользить, скорее всего, ближе к концу зимы или весной, когда ей будет около трех лет — это будет как раз подходящее время, чтобы начать кататься самостоятельно.

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— В вашем подкасте «Прокат show» уже были Александра Трусова и Алена Косторная, но еще не было Анны Щербаковой. Планируете ли вы пригласить ее?

— Мы бы хотели видеть всех фигуристов в нашем шоу. Конечно, мы очень рады, когда кто-то находит время прийти к нам, чтобы обсудить фигурное катание и судить прошедшие соревнования. В первом сезоне у нас были Илья Авербух, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, а также Александр Самарин, Елена Радионова и многие другие спортсмены. В этом сезоне к нам уже приходила Анжелика Алексеевна Крылова, которая рассказала о том, как готовит свои пары. Мы всегда рады, когда к нам кто-то приходит, так что ждем всех!

— Анна Щербакова в этом сезоне активно развивалась как комментатор и ведущая. Как оцените ее прогресс в этой сфере?

— В этом сезоне она действительно очень активна как комментатор и ведущая.

Как мне кажется, Анна невероятно стартанула в роли ведущей в одном из сезонов «Ледникового периода», и у нее это получилось замечательно.

Сейчас она выглядит очень органично как ведущая, комментатор и человек, который берет интервью. Мне кажется, что у Щербаковой это начало развиваться очень естественно и сейчас продолжается так же органично и легко.

— Евгения Медведева ведет свое популярное YouTube-шоу. Хотели бы вы прийти к ней на съемки в качестве гостя?

— Я очень рад, потому что с Евгенией мы часто общаемся и болтаем. Мы можем обсудить что-то в любой момент, и у нас вполне дружеские отношения. Я очень ценю нашу дружбу, и, конечно, если ей будет интересно поболтать в своем шоу, я буду этому очень рад. Если же нет, мне также будет приятно просто пообщаться с ней вне рамок шоу. В конечном итоге, решение остается за продюсерами, авторами и режиссерами программы. Мне невероятно приятно, что мы с Женей поддерживаем общение в жизни.

«Эта зима была для Валиевой насыщенной: мы видели, что она восстанавливает тройные»

— Российских фигуристов допустили до отборочного турнира на Олимпийские игры в нейтральном статусе, но кто именно поедет туда, остается тайной. Кто, на ваш взгляд, достоин быть основными и запасными участниками от России?

— В данном контексте я сторонник спортивного принципа. Мы уже провели чемпионат России, финал Гран-при, и именно те спортсмены, которые заняли высшие позиции, станут наиболее достойными кандидатами на поездку и завоевание квот на Олимпиаду. Поэтому не хотелось бы строить какие-либо предположения о том, кто из спортсменов перспективнее, кто моложе или старше. Мы все-таки ориентируемся на реалии спорта, где существуют четкие спортивные критерии, и судьи точно знают, по каким параметрам оценивают каждого спортсмена.

На данный момент для меня это Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Петр Гуменник и Аделия Петросян — это наши чемпионы, которые заслуживают представлять нашу страну на Олимпийских играх и отборочных турнирах. Вторые и третьи номера сборной также, согласно спортивному принципу, находятся в резерве.

— В мужском катании России в последние годы появилась новая звезда — Владислав Дикиджи. Он идеально исполняет множество четверных прыжков. При этом Владислав получает критику за недостаток пластики и хореографии. Учитывая, что международные судьи очень строго следят за балансом техники и компонентов и могли срезать много баллов даже звездному Илье Малинину, каковы шансы Дикиджи прорваться в мировой топ на данный момент?

— Мы были свидетелями чемпионата Европы, и, честно говоря, уровень мужского одиночного катания на этом турнире оставлял желать лучшего. Спортсмены побеждали с одним четверным прыжком, чаще всего это был четверной тулуп, а максимум, что они могли показать, — это два довольно простых четверных. Кроме того, к уровню мастерства катания тоже есть много вопросов.

Поэтому я не могу представить, чтобы кто-то составил серьезную конкуренцию Владу с его прокатами — такими, как на чемпионате России. Возможно, он не получил бы самые высокие оценки за компоненты, но в техническом плане у него был такой запас, что никакое катание не смогло бы приблизиться к его результату.

Дикиджи совершенно точно занял бы первое место на чемпионате Европы, и у меня нет в этом ни единого сомнения.

На чемпионате мира конкуренция была более ощутимой, но при том темпе совершенствования, который демонстрирует Влад, я уверен, что даже если бы он сейчас не получил те баллы, на которые рассчитывал, в следующем году, сохраняя такой уровень улучшений, он бы показал совершенно другой результат. Главное сейчас для Влада — спокойно следовать плану, который разработала его команда, и продолжать бороться за ведущие позиции на мировой арене.

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— Как вы оцените шансы Марка Кондратюка поехать на Олимпиаду?

— Марк Кондратюк — замечательный спортсмен. Начало сезона у него было просто восхитительным. На контрольных прокатах он продемонстрировал отличные программы. Затем на чемпионате Москвы он показал два чистых проката. На этапе Гран-при его катание было просто великолепным. К сожалению, перед чемпионатом России у него не получилось подойти к соревнованиям на пике формы. Создается ощущение, что он очень рано достиг своего максимума, и в начале сезона уже был в отличной форме, но просто не смог продержать ее до главных турниров.

Несмотря на это, важно обращать внимание на его прокаты, потому что на Олимпиаде могут выступить не только он, но и Евгений Семенко, и Влад Дикиджи, и Петр Гуменник. Главное — это хорошо кататься, и тогда каждый из спортсменов сможет показать свои лучшие результаты.

— Известно, что Камила Валиева будет допущена до тренировок в этом году. Сколько времени обычно требуется фигуристам ее уровня, чтобы вернуть соревновательную форму? И когда можно будет увидеть Валиеву на турнирах, на ваш взгляд?

— Камила сейчас выступает в ледовых шоу. Если она участвует в таких мероприятиях, значит, она продолжает кататься и готовиться. У нее есть запрет на тренировки только в определенных условиях, но в целом она, как и любой другой спортсмен, может приходить на катки, кататься в свое удовольствие и тренироваться самостоятельно, отрабатывать связки, прыжки, каскады и так далее.

Эта зима была для Валиевой насыщенной: мы видели в социальных сетях, что она восстанавливает тройные прыжки, поэтому мне сложно сказать, сколько времени потребуется на ее полное восстановление. Все зависит от самой Камилы.

Я рад, что она снова на льду, что она прыгает, исполняет замечательные программы, и с нетерпением жду момента, когда увижу ее на турнирах как можно скорее, в любом случае.