«Рада, что у Губерниева есть время для комментирования всего»: интервью Алины Загитовой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью «Газете.Ru» заявила, что намерена и дальше реализовываться на журналистском поприще. Также она раскрыла детали своего ледового рок-мюзикла «Ассоль», порадовалась за Дмитрия Губерниева и поблагодарила родителей Александра Овечкина.

«Наша Ассоль — бунтарка»

— Вы готовите рок-мюзикл на льду «Ассоль» и объявили народный кастинг фигуристов. По каким критериям будете отбирать народных участников? Кто из звезд фигурного катания примет участие?

— Да, в процессе работы над ледовым мюзиклом появилась идея сделать народный кастинг фигуристов. Во-первых, чтобы найти новые лица. Пусть о талантах нашей страны узнает как можно больше людей. Во-вторых, это возможность исполнить чью-то мечту — выйти на лед в большом шоу, вместе с олимпийскими чемпионами. Мы получили больше 200 заявок.

В звездном составе у нас два олимпийских чемпиона: Дима Соловьев, который исполнит роль капитана Грэя, и Леша Ягудин — в роли Эгля, который предсказал юной Ассоль появление корабля с алыми парусами.

Будут еще звездные имена, но о них мы расскажем позже. Также в шоу примут участие цирковые артисты, артисты мюзикла, танцоры, акробаты, рок-группа.

— «Ассоль» создается по мотивам «Алых парусов». Будет как-то изменен сюжет и образ главной героини?

— Наш режиссер Светлана Краюшкина совместно с драматургом и поэтом Никой Симоновой связали ассоциативно Петербург и Каперну. Добавили Ассоль больше психологизма. У нас она не идеализированная девушка, а живой человек. Как и все, она переживает подростковый бунт, но все же верит в свою мечту.

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Эгль в нашей версии не только предсказывает Ассоль будущее, но и связывает воедино всю историю, являясь проводником. В мир родителей Грэя мы добавили современности.

— Афиша проекта вызвала бурное обсуждение в сети.

— Да, многим она показалась провокационной, дерзкой, но это и была цель. Наша Ассоль — бунтарка. А на афише она изображена как раз в момент сложного выбора: остаться доброй или пойти крушить мир вокруг. Что она выберет — зрители узнают на премьере.

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«Рада, что у Губерниева достаточно времени, чтобы комментировать все»

— Вы приняли участие в шоу Этери Тутберидзе, а следом — в юбилейном шоу Татьяны Навки. Что для вас значит возможность выступать на таких мероприятиях?

— Я очень люблю примерять на себя новые образы, и благодаря таким проектам я могу попробовать себя в новых ролях. Они для меня — про развитие и преодоление себя.

— На спортивной Аллее славы «Розы хутор» открыли медаль в вашу честь. Что для вас значит такое признание?

— Я очень благодарна, что мою победу помнят и ценят. Я выступала от лица всей страны и рада, что принесла России победу. Вдвойне приятно, что теперь на Аллее славы есть и моя медаль, наравне с другими именитыми спортсменами.

— Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что вы заслуживаете быть на Аллее славы, и признался, что его «гордость берет». При том что ранее он критиковал вас как ведущую и давал советы. Как вы к нему относитесь? Пригодились ли его советы?

— Радует, что у Дмитрия достаточно свободного времени, чтобы комментировать происходящее. Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка — например, увлекаюсь гончарным делом.

— Планируете ли вы и дальше развиваться в медийной сфере, работать ведущей на Первом канале или на других телеканалах?

— Я и сейчас работаю на Первом, как корреспондент — спасибо каналу за этот опыт. Все началось с «Ледникового периода», где я была совсем неопытной, но в итоге провела три сезона этого проекта. Мне интересно все, что связано с журналистикой и ведением передач. Будут предложения — с удовольствием их рассмотрю.

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— Не так давно вы шокировали поклонников, перекрасившись в фиолетовый цвет. Как вы решились на такие радикальные изменения?

— Я считаю, что любой человек может самовыражаться. Каждому из нас хочется время от времени сменить имидж. Поэтому как я перекрасилась в фиолетовый, так могу сменить цвет на любой другой. Это мой выбор. А кто порицает меня, наверное, тоже хотят поэкспериментировать, но не решаются. Советую им рискнуть и попробовать, не обращая внимания на мнение других людей.

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«Спасибо родителям Овечкина за такого сына»

— Главным спортивным событием недавнего времени стал исторический рекорд Александра Овечкина в НХЛ. Как вы отреагировали на это событие?

— Я очень рада за Александра. Он — спортсмен с большой буквы! Слежу за его достижениями.

Круто, что есть человек на международной арене, который прославляет Россию. Поздравляю его и передаю огромное спасибо его родителям за такого сына!

— Вы неоднократно посещали хоккейные матчи «Ак Барса» — как часто вам удается выбираться на хоккей? И интересен ли вам футбол — бываете ли на матчах «Рубина»? Возможно, болеете за какой-то другой клуб?

— К сожалению, из-за большой загруженности сейчас не так часто удается ходить на хоккей, как хотелось бы, но слежу за результатами. Когда навещаю родителей, то мы с папой всегда устраиваем семейные просмотры спортивных событий.

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— А есть ли матч или игра мечты, на которой вы бы хотели побывать?

— Я бы хотела побывать на баскетбольном матче НБА. Мне кажется, внутри арены можно испытать невероятные эмоции. И, конечно же, хотелось бы побывать на легендарном матче с Овечкиным, когда он побил рекорд Гретцки. Может, когда-нибудь мы сможем телепортироваться в прошлое.