«Строим подготовку с прицелом на Олимпиаду»: интервью Татьяны Сергаевой

Российским спортсменам будет тяжело возвращаться на международные соревнования, где сложилась система конкуренции без россиян. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева. Она выразила надежду на возвращение в строй Лалы Крамаренко, объяснила, чему научилась у Ирины Винер, рассказала, как спортсменкам совмещать карьеру и личную жизнь.

— Вы много лет работали бок о бок с Ириной Винер, были тренером сборной России по групповым упражнениям. Что, на ваш взгляд, является самым важным из того, что вы почерпнули у Винер за время совместной работы?

— Самое ценное — это умение быстро принимать решения, особенно в нестандартных и непредсказуемых ситуациях. Я сама предпочитаю тщательное планирование, люблю быть подготовленной, но именно способность сориентироваться в случае резкого изменения текущей ситуации — это то, чему я научилась у Ирины Александровны.

— Кто из тренеров, с которыми вы работали, оказал на вас наибольшее влияние?

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— Не могу выделить кого-то одного — мне посчастливилось работать с сильнейшими тренерами. Среди них Марина Фатеева, Эльвира Аверкович, Валентина Иваницкая, Татьяна Васильева и, конечно, моя мама, Наталья Тишина. Каждый из них дал мне что-то важное. Все лучшее, что я узнала и прочувствовала в процессе, я применяю в своей работе сегодня.

— Сложно ли для вас как для наставника наблюдать, как в нашей художественной гимнастике меняются поколения, и многие спортсменки, которые под вашим руководством начинали совсем юными, сейчас уже завершили карьеры?

— Я всегда с уважением отношусь к решению завершить карьеру — у каждого своя история и свои причины, как правило, весомые. Кто-то уходит, чтобы попробовать себя в новом амплуа, и это тоже достойно. А мы, тренеры, остаемся рядом — и поддерживаем на любом этапе.

— Ирина Винер известна своей жесткостью — в том числе, несколько лет назад набрало популярность видео, где она, не стесняясь в выражениях, отчитывала Маргариту Мамун. Какой у вас стиль общения со спортсменками? Насколько отличается тренерский подход к юниоркам и ко взрослым гимнасткам?

— У каждого тренера свои методы работы. Раньше то, что казалось нормой, сегодня воспринимается иначе. Я придерживаюсь своего стиля общения — он определяется возрастом и характером гимнастки. Конечно, подход к юниоркам и взрослым спортсменкам разный — с младшими больше педагогики, со взрослыми больше партнерства и стратегии.

«Строим подготовку с прицелом на Олимпиаду»

— В чем вы видите свои основные задачи во главе сборной России? Насколько сложно будет перестроиться на новые правила, которые вводятся на очередной олимпийский цикл? Держите ли в голове подготовку к Олимпиаде — 2028?

— Основная задача — это развитие и поддержка команды, адаптация к новым реалиям. Правила действительно интересные, но переход к ним — это вызов. Если раньше приоритет был за технической сложностью, теперь на первый план выходит артистизм, эмоциональная подача, образ. Гимнастка должна рассказать историю через движение. Это непросто, но мы идем этим путем.

Олимпиада-2028, конечно, в фокусе. Мы уже строим подготовку с прицелом на Олимпиаду.

— Российских гимнасток долго не было на международной арене. Тяжело ли будет, на ваш взгляд, им возвращаться и снова доказывать, что они являются лучшими в мире? Все-таки 20-летнее доминирование — это очень высокая планка, которая ко многому обязывает.

— Безусловно, вернуться будет непросто. За время нашего отсутствия на мировой арене сложилось свое сообщество, сформировалась новая система конкуренции — без нас. Но мы всегда держим в голове международные старты. Мы понимаем, как сложно будет возвращаться и доказывать снова, что наши гимнастки — лучшие. Но мы готовимся.

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— В 2024 году гимнастические и акробатические федерации были объединены в одну — Федерацию гимнастики России. Пошло ли это на пользу художественной гимнастике? Изменилось ли что-то принципиально?

— Это новый масштаб, новые возможности. Я всегда открыта для всего нового — мой девиз: «Век живи — век учись». Это развитие, и я верю, что оно пойдет на пользу всем направлениям.

— На чемпионате России выступали мужчины. Их участие в соревнованиях по художественной гимнастике до сих пор остается предметом споров в мировом спортивном сообществе. Каким вы видите развитие мужской художественной гимнастики в России, перспективы смешанных пар?

— Мы видим интерес к этому направлению. Запретов на развитие быть не должно. Но мы подходим к этому аккуратно. Наблюдаем за тенденциями, анализируем. Пока это не часть олимпийской программы, но интерес есть — и у спортсменов, и у зрителей. В перспективе не исключаю развитие и смешанных пар.

— Российский спорт по-прежнему остается под санкциями. Видите ли вы в этом какие-то положительные аспекты с той точки зрения, что можно уделять больше внимания развитию юных атлетов?

— Никаких положительных сторон у ограничений я не вижу. Мы всегда работали с юными гимнастками, потому что это основа, это наше будущее. Сейчас просто еще более усилили фокус — особенно в переходные моменты между возрастными группами, чтобы не терять талантливых девочек. Также мы будем проводить работу с молодыми тренерами, которые как раз и работают чаще с юными спортсменками.

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— В июне Кирсти Ковентри сменит Томаса Баха на посту президента МОК. Она уже заявила о необходимости создать комиссию, которая будет изучать возможности участия в Играх стран, находящихся в состоянии военного конфликта. Верите ли, что с ее приходом Россия действительно будет возвращена на международную арену?

— Мы всегда держим в мыслях возможность возвращения на международную арену. Как и когда это будет возможно, пока неизвестно. Важно, что процесс идет, и мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы надеемся на положительные итоги работы тех рабочих групп, о которых говорила Кирсти Ковентри. Есть множество факторов, влияющих на решения, но мы надеемся на справедливость.

«Академия Кабаевой — важная часть гимнастической системы»

— Чемпионка Европы Лала Крамаренко продолжает восстановление после операции. Ее отец заявлял, что спортсменка намерена продолжить карьеру. Как часто вы общаетесь? Ясны ли перспективы и возможные сроки ее возвращения?

— Лала проходит восстановительный период, и, конечно, мы все надеемся на успешное возвращение в спорт.

Сроки возвращения еще не определены, но мы следим за процессом и поддерживаем ее на каждом этапе.

— Недавно прошел чемпионат России, где блестяще показали себя Мария Борисова, Карина Киреева, Ульяна Янус. Можно ли их сейчас называть надеждой российской художественной гимнастики?

— Несомненно, эти гимнастки уже показали потрясающие результаты и действительно являются большой надеждой для российской художественной гимнастики. Мы гордимся их успехами и будем продолжать работать с ними, чтобы раскрыть их потенциал в полной мере.

— Мария Борисова является воспитанницей «Небесной грации». Может ли академия Алины Кабаевой стать кузницей кадров для сборной России?

— Академия Алины Кабаевой — это, безусловно, важная часть нашей гимнастической системы. Ведь Академия является дополнительной площадкой для выхода наших гимнасток в том числе и на международный уровень.

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— Поклонники с интересом следят за историей 18-кратной чемпионки мира Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева, чьи отношения не так давно стали достоянием общественности. Но Дина завершила карьеру — а остается ли у действующих спортсменок время на личную жизнь? Как она влияет на спортивные результаты?

— Каждая спортсменка решает для себя, как совмещать спортивную карьеру и личную жизнь. Важно, чтобы личные отношения не мешали профессиональным достижениям. Мы всегда стараемся поддерживать наших спортсменок, чтобы они могли найти баланс и продолжать успешную карьеру, оставаясь счастливыми в личной жизни.