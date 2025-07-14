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Российский футболист признан лучшим молодым игроком Восточной Европы

Футболист Пиняев признан лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии CIES
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РИА Новости/Сергей Бобылев

Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком Восточной Европы по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Рейтинг CIES опубликовал в своих соцсетях.

Второе место занял Эль-Хаджи Малик Диуф из пражской «Спарты». На третьей строчке расположился Матвей Кисляк из московского ЦСКА.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пиняев провел 28 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион назвал футболиста, который позорит Россию.

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