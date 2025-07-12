ЦСКА завоевал Суперкубок России и посягнул на исторический рекорд «Спартака»

Игроки и тренерский штаб ПФК ЦСКА на церемонии награждения после окончания матча Суперкубка России 2025 по футболу в Казани, 12 июля 2025 года

Московский ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу, победив действующего чемпиона России — «Краснодар». Единственный мяч забил центральный защитник Игорь Дивеев. Благодаря этой победе ЦСКА завоевал 37-й трофей в своей истории и вплотную приблизился к «Спартаку», который является рекордсменом по этому показателю, — на его счету 38 кубков.

Мозес удалился, Дивеев забил победный мяч

Действующий чемпион России «Краснодар» начал новый сезон с болезненного поражения от московского ЦСКА, находившегося в гораздо более уязвимом положении.

Марко Николич, который привел армейцев к победе в Кубке России и бронзовым медалям чемпионата в прошлом сезоне, буквально сбежал с поста главного тренера, не вернувшись из отпуска.

ЦСКА пришлось в срочном порядке назначить на эту должность швейцарца Фабио Челестини, который был совершенно незнаком российским любителям футбола.

Кроме того, Челестини пришлось в спешке собирать новый тренерский штаб, так как его привычные ассистенты отказались переезжать в Россию.

В такой ситуации «Краснодар» казался фаворитом встречи, но «быки» оправдали этот статус лишь в первые 40 минут матча.

На этом отрезке подопечные Мурада Мусаева действительно больше владели мячом и регулярно наведывались в штрафную ЦСКА, что привело к нескольким опасным ударам в исполнении Джона Кордобы и Виктора Са, но они так и не смогли попасть в створ.

Под конец первого тайма у «Краснодара» закончились силы, и армейцы тут же осыпали «быков» градом атак: мощные удары нанесли Матвей Кисляк, Тамерлан Мусаев и Данил Круговой.

Это был тревожный звоночек для «Краснодара», но черно-зеленые его проигнорировали, за что поплатились в самом начале второго тайма.

На 48-й минуте встречи Иван Обляков подал с углового в центр штрафной, а Виллиан Роша сделал головой скидку во вратарскую, где Игорь Дивеев в касание вколотил мяч в ворота, — 1:0!

Казалось, что теперь «Краснодар» должен проснуться, но силы к «быкам» так и не вернулись, и темп игры взвинтить не удалось.

ЦСКА надежно сыграл в обороне, а Игорь Акинфеев отразил несколько хороших ударов от Кордобы и Тормены, внеся большой вклад в победу своей команды.

На 89-й минуте армейцы еще и оказались в большинстве: нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан не сдержался и дал Милану Гайичу пощечину, за что получил прямую красную карточку.

Все это привело к тому, что ЦСКА спокойно завоевал Суперкубок России.

Челестини привел команду к первому трофею под своим руководством, не проработав и месяца.

Акинфеев покорил новый рекорд

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев установил впечатляющий рекорд, превзойдя Сергея Игнашевича и Александра Кержакова по количеству побед в Суперкубке России.

На счету легендарного вратаря теперь восемь таких трофеев, в то время как у Игнашевича и Кержакова — по семь.

close Игроки и тренерский штаб ПФК ЦСКА на церемонии награждения после окончания матча Суперкубка России 2025 по футболу в Казани, 12 июля 2025 года Максим Богодвид/РИА Новости

Что касается ЦСКА, то клуб выиграл свой 37-й трофей и вплотную приблизился к московскому «Спартаку», который до сих пор является самым титулованным клубом России, имея в своем активе 38 кубков.

«Краснодар» же проиграл четвертый финал кубковых турниров в своей истории.

«ЦСКА еще не в форме»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru» поздравил армейцев с победой, но отметил, что они пока далеки от своей лучшей формы.

«Команда пока перестраивается и находится не в форме. Мы привыкли, что ЦСКА очень много владеет мячом, разыгрывает, контролирует середину поля. Сейчас мы этого не увидели. Ни Обляков, ни Кисляк пока не в своей оптимальной форме. Но было видно большое желание проявить себя, практически все игроки были предельно мотивированы. Со временем связки наиграются, футболисты привыкнут к модели, и станет еще лучше», — сказал Масалитин.

Нападающий отметил, что новый тренер ЦСКА Фабио Челестини все еще пытается найти схему игры, которая подойдет команде.

«Было много перестроек: одна схема работала, другая — нет. Конечно, и для тренера, и для ребят победа хороша с моральной точки зрения. Это не какой-то дружеский кубок, а Суперкубок России. Когда начинаешь сезон с такой победы, то положительные эмоции хочется продлить», — отметил Масалитин.

Свой следующий матч ЦСКА проведет 21 июля на выезде против «Оренбурга» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» сыграет 20 июля против «Пари НН» — тоже в гостях.