«Все, что делается под столом, — неправильно»: в России разгорелся скандал с жеребьевкой Кубка

Российский футбольный союз опубликовал итоги жеребьевки Пути Российской премьер-лиги Кубка России. Клубы не были извещены о предстоящем мероприятии. В результате никто из них не смог присутствовать на церемонии и контролировать ее ход. Особое недовольство выразили в московском «Динамо», однако представители РФС наотрез отказались признавать все обвинения в свой адрес.

Что случилось?

29 июня в официальном Telegram-канале Кубка России были опубликованы результаты жеребьевки группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором принимают участие все 16 клубов элитного дивизиона. Сама по себе публикация вызвала скандальную реакцию в футбольном сообществе — перед ней не было никакого анонса о том, что ее проведение вообще планируется в этот день. Также зрители не смогли пронаблюдать за ходом жеребьевки в режиме реального времени.

Особое недовольство выразило московское «Динамо», заявив, что клуб не был приглашен на процедуру, которая прошла в студии «Матч ТВ».

Российский футбольный союз (РФС) отверг обвинения в манипуляциях и подтасовке итогов жеребьевки. В РФС подчеркнули, что участие представителей клубов в жеребьевке необязательно.

«РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки. Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», — указали в пресс-службе РФС.

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Ключевыми претензиями «Динамо» стали отсутствие прямой трансляции, лишившее клуб возможности наблюдать за процессом, а также недопуск представителей клуба, что вылилось в невозможность контроля за процедурой: клуб не имел возможности убедиться в соблюдении всех правил при проведении жеребьевки, что вызвало сомнения в прозрачности процесса.

В результате жеребьевки «Динамо» оказалось в группе В, где им предстоит сыграть с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

Составы других групп выглядят так:

Группа А: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва);

Группа С: «Спартак» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Махачкала), «Пари НН» (Нижний Новгород)

Группа D: ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград).

«Какая разница, с кем играть?»

Однозначно сказать, была ли нарушена процедура жеребьевки, нельзя. Главный тренер бело-голубых Валерий Карпин заявил, что не придает значения тому, как именно прошла церемония распределения групп.

«Жеребьевка? Обыкновенная. Группа и группа. Все равно ли, с кем играть? Все равно или не все равно, какая разница? Вот такая жеребьевка была, что делать», — заявил Карпин.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал формат проведения жеребьевки Пути РПЛ Кубка России, однако отметил, что заново проводить ее уже не нужно.

«Что касается жеребьевки Кубка России, все, что делается закулисно и под столом, — неправильно. Мы видели жеребьевки Лиги чемпионов и остальных европейских турниров. Нужно повышать статус Кубка России. Почему нет хотя бы получасовой трансляции жеребьевки?» — заявил он.

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Претензию по поводу формата жеребьевки высказали также в «Ростове» — спортивный директор дончан Алексей Рыскин отметил недоверие к ее проведению и негативные высказывания.

«Хочу также отметить, что мы совместно с «Краснодаром» обращались в РФС по вопросу снятия запрета на участие наших клубов в одной группе Кубка России, чтобы у «Ростова» и «Краснодара» был шанс оказаться в одной четверке группового этапа турнира. К сожалению, наша просьба не была услышана», — отметил он.

Экс-тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не увидел ничего странного в жеребьевке Кубка России по футболу.

«Это стечение обстоятельств, не вижу никаких противоречий или предвзятости. На «Динамо» дальний выезд никак не свяжется, команда укрепляется, так что сможет сыграть без каких-либо проблем», — заявил Гладилин.