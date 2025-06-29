Еще один клуб РПЛ выразил разочарование жеребьевкой Кубка России

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что в клубе разочарованы жеребьевкой Пути РПЛ Кубка России, отметив недоверие к ее проведению и негативные высказывания. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Хочу также отметить, что мы совместно с «Краснодаром» обращались в РФС по вопросу снятия запрета на участие наших клубов в одной группе Кубка России, чтобы у «Ростова» и «Краснодара» был шанс оказаться в одной четверке группового этапа турнира. К сожалению, наша просьба не была услышана», — отметил он.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

Московское «Динамо» после жеребьевки выступило с критикой.

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России.