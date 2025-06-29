«Противоречит здравому смыслу»: РФС назвал оскорбительным скандал с Кубком России

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что жеребьевка Пути РПЛ Кубка России не транслировалась целиком из-за договоренности с вещателем (телеканал «Матч ТВ»). Заявление организации приводит «Матч ТВ».

«РФС считает оскорбительными и полностью противоречащими здравому смыслу любые обвинения в возможных манипуляциях в ходе жеребьевки. Что касается присутствия на жеребьевке представителей клубов, то их участие не является обязательным по регламенту жеребьевки», — указали в РФС.

Жеребьевка состоялась 29 июня. Сразу после нее появилась информация, что ряд клубов намерен опротестовать результаты. Причиной для этого послужил тот факт, что жеребьевка проводилась в записи и без единого представителя клубов РПЛ. Указано, что никто не может знать, сколько дублей было сделано перед тем, как выпал предъявленный результат.

С критикой формата уже выступило московское «Динамо».

«Мы неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Жеребьевка не транслировалась в прямом эфире, на ней не было представителей нашего клуба. Не было никакой возможности контроля, что жеребьевка проходит честно и, самое главное, однократно», — сообщили в клубе.

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, который в финале турнира одержал победу над «Ростовом» в серии послематчевых пенальти.

Ранее в «Акроне» оказались разочарованы тем, что РПЛ не отметила Артема Дзюбу.